عاجل
وزير العدل المغربي : الزلزال مرعب ومخيف.. 70 دولة مستعدة للمساعدة (شاهد)
الإثنين 11 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

إيرادات فيلم مستر إكس في شباك التذاكر أمس

فيلم مستر إكس
فيلم مستر إكس

حقق فيلم مستر إكس بطولة الفنان أحمد فهمي، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس، الأحد تقدر بـ18,721 جنيه، ضمن موسم الصيف السينمائي لعام 2023.

 

تفاصيل فيلم مستر إكس


فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد أنور، بيومي فؤاد، أوس أوس، تأليف أماني التونسي وأحمد عبدالوهاب وأمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب وإنتاج أحمد السبكي.

 

وتدور أحداث فيلم مستر إكس، حول تتسبب عقدة نفسية قديمة لدى إكس في إنشاء منظمة سرية، يسعى من خلالها بدفع الرجال لطلاق زوجاتهم، ولكن تنشأ قصة حب بينه وبين محامية تضعها الظروف في طريقه، فيحاول جاهدا إبعادها عن كل المخاطر.

 

آخر أعمال الفنان أحمد فهمي


يذكر ان شارك الفنان أحمد فهمي، في الموسم الرمضاني الماضي 2023، في مسلسلين “جت سليمة” للنجمة دنيا سمير غانم، و"سرة الباتع" للمخرج خالد يوسف.

 

فيما يعرض له حاليا مسلسل “سفاح الجيزة”، عبر أحد المنصات الإلكترونية وحقق نجاحا كبيرا على السوشيال ميديا.

وتدور أحداث مسلسل سفاح الجيزة، في إطار من الجريمة والدراما، حول عدد من الجرائم الغامضة، والدوافع التي امتلكها جابر الذي وُصف لاحقًا بأنه قاتل متسلسل، بعد أن تسبب في ذعر بمحيط سكنه لسنوات.

 

مسلسل "سفاح الجيزة" نشاهد فيه عدد كبير من النجوم منهم، أحمد فهمي، ركين سعد، باسم سمرة، وصلاح عبد الله، وميمي جمال، وجيهان الشماشرجي، والعمل من ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد صلاح العزب، ومن إخراج هادي الباجوري.

مواد متعلقة

أغاني عبدالحليم حافظ على المسرح الكبير في الأوبرا

عبد العزيز مخيون ضيف صالون أوبرا دمنهور الثقافي.. الليلة

أكرم حسني يتعاون مع مدحت صالح ويطرح أغنية "خطير يا إخوانا"

مسرحية تشارلي.. التفاصيل الكاملة للعرض بعد نجاحه الضخم

"ع الزيرو".. حصيلة إيرادات الفيلم في آخر ليلة عرض

الأوبرا تحتفل بمئوية سيد درويش على المسرح الصغير

مرعي البريمو.. حصيلة إيرادات الفيلم في آخر ليلة عرض

بيت الروبي.. إيرادات الفيلم في شباك التذاكر

الجريدة الورقية