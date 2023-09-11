بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض

شهدت مؤشرات بورصة الكويت، تراجعًا في ختام تعاملات اليوم الإثنين 11 سبتمبر، ليغلق مؤشر السوق العام على انخفاض مؤشرها العام 7.6 نقاط ليبلغ مستوى 7015.52 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.11 في المئة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 10ر144 مليون سهم، عبر 9445 صفقة نقدية، بقيمة 25 مليون دينار كويتي.

وصعد مؤشر السوق الرئيسي 5ر3 نقاط ليبلغ مستوى 37ر5721 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 06ر0 في المئة، من خلال تداول 7ر107 ملايين سهم، عبر 4934 صفقة نقدية، بقيمة 8ر10 ملايين دينار كويتي.

وهبط مؤشر السوق الأول 9ر11 نقطة، ليبلغ مستوى 31ر7698 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 16ر0 في المئة، من خلال تداول 4ر36 مليون سهم، عبر 4511 صفقة، بقيمة 10ر14 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 4ر3 نقاط ليبلغ مستوى 06ر5670 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 06ر0 في المئة، من خلال تداول 72 مليون سهم، عبر 3446 صفقة نقدية بقيمة 6ر9 ملايين دينار كويتي.

البورصة تمنح «المصرف المتحد» آلية التعامل على أدوات الدين «أمين حفظ»

وافقت لجنة العضوية بالبورصة المصرية على طلب المصرف المتحد (كعضو بالبورصة المصرية) على التعامل كأمين حفظ واتاحة آلية التعامل على ادوات الدين الحكومية من: سندات – أسهم – أذون الخزانة – أوراق – وأدوات الحكومية مسموح بالتداول عليها.

جاء هذا القرار بناء على الموافقة الصادرة من البنك المركزى المصرى فى 1 يونيو 2023 والموافقة الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2028 لسنة 2023 للمصرف المتحد بتاريخ 15 أغسطس 2023 الماضى على التعامل مباشرة فى السوق الثانوى لأدوات أدوات الدين الحكومية كمتعامل غير رئيسى.

وتأتى مهمة أمناء الحفظ المصرف المتحد ضمن ترخيص ممنوح من قبل الهيئة العامة ببرقابة المالية منذ 2012 ليقوم بممارسة خدمات حفظ الأوراق المالية لصالح العملاء وتسوية التزاماتهم النتاجة عن تداولهم. وذلك بموجب اتفاقية الحفظ المبرمة بين أمناء الحفظ المصرف المتحد وعملائه ووفق اللوائح وقواعد السوق التنظيمية والخاصة بالهئية العامة للرقابة المالية.

ويقول أشرف القاضى – الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب – إن سوق السندات والخزانة الحكومية يشهد نمواً جاذباً للاستثمارات فى الفترة الماضية مما يعكس حجم ثقة المستثمرين سواء المحليين أو الاجانب فى قدره الاقتصاد المصرى على النمو.

وأوضح القاضى أن المصرف المتحد يستهدف تدعيم وتنشيط سوق الأوراق المالية المحلى كإحدى أهم آليات الاستثمار والتى تعكس حالة النشاط الاقتصادى الجاذب نظراً لارتفاع العائد المادى وتجنب المخاطر.

وأعرب القاضى عن أن خدمة أمناء الحفظ بالمصرف المتحد تعمل وفقا للمعايير العالمية فى أداء الخدمة من حيث جودة وكفاءة الخدمة مما أهّلها لتكون محل ثقة لعدد كبير من العملاء. ويعد المصرف المتحد من البنوك الرائدة فى تقديم خدمات امناء الحفظ للمتعاملين فى سوق الاوراق المالية بالبورصة المصرية.

وأشار أشرف القاضى إلى أن البنك المركزى المصرى يدعم كافة البنوك العاملة بالسوق المصرى لتقديم خدمة متميزة سواء مصرفية أو غير مصرفية لتلبية احتياجات العملاء وفقاً لمعايير الجودة الدولية.

كما قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار دليل لحماية المتعاملين فى القطاع المالى غير المصرفى. يساهم هذا الدليل فى تزويد الافراد بكافة المعلومات عن المنتجات والخدمات الغير مصرفية المقدمة لهم، فضلاً عن التوعية بالحقوق والمسئوليات عن التعامل مع الأسواق المالية.