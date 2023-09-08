أسعار النفط تتراجع وبرنت يسجل 89.62 دولار للبرميل

سجلت أسعار النفط، تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 8 سبتمبر، ليسجل سعر خام برنت للعقود الآجلة نحو 89.62 دولار للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 86.43 دولار للبرميل.

وتحدث هيثم الجندي المحلل الاقتصادي، حول أسباب ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية لأعلى مستوى موسمي، قائلا:" أسعار النفط الخام تشهد تحول فى اتجاهها منذ أواخر يونيو حيث ارتفعت لحوالى 25%، والفضل يرجع لقرار المملكة العربية السعودية فى إعلان تخفيض طوعى فى إنتاجها من النفط مليون برميل يوميا".

وذكر هيثم الجندى، خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، بدأ الأمر فى تخفيض هذا القدر فى يوليو ثم تمديده لأغسطس ثم تمديده إلى سبتمبر وكان آخر بالأمس وهو إعلان التمديد حتى نهاية العام لمدة 3 أشهر، كما أعلنت روسيا خفض صادراتها بمقدار 600 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام.

وتابع :" التخفيض يضاف إلى تخفيضات من جانب أوبك بلس فى أبريل بمقدار مليون و400 ألف برميل يوميا مما يعنى أن هناك عجزا فى المعروض العالمى من الخام ترتب عليه زيادة فى الأسعار، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار البنزين له آثار وتداعيات سياسية على الولايات المتحدة، حيث يقترب سعر الجالون فى أمريكا 4 أضعاف مما قد يثير قلق فى الإدارة الأمريكية."

أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا

قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بأكثر من 10 بالمئة، بعد أن أعلن العمال في مشاريع الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة شيفرون في أستراليا بإنهم سيبدأون إضرابًا، الجمعة بعد انتهاء محادثات الوساطة بين النقابات وشركة الطاقة الكبرى دون اتفاق، مما قد يؤدي إلى تعطيل الإنتاج من المنشآت التي تمثل أكثر من 5 بالمئة من الإمدادات العالمية.

وأستراليا هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، والمشترون الرئيسيون لها موجودون في آسيا. وتعد الصين واليابان أكبر مشتريين للغاز الطبيعي المسال الأسترالي، تليها كوريا الجنوبية وتايوان.

وكان النزاع حول الأجور والظروف في عمليات جورجون وويتستون التابعة لشركة شيفرون قد دعم أسعار الغاز البريطانية والأوروبية، حيث يخشى التجار أن يؤدي انخفاض الإمدادات الأسترالية إلى تكثيف المنافسة على مصادر أخرى من الغاز.