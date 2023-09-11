بلقطة رومانسية.. نور إيهاب تخطف الأنظار بجوار خطيبها

نشرت الفنانة الشابة نور إيهاب بعض اللقطات التي جمعتها بأشقائها وخطيبها الفنان نور بدر، وذلك أثناء حضورهما إحدى المناسبات على الشاطئ.

نور إيهاب ونور بدر

نور إيهاب تتألق بفستان من توقيع المصمم المصري سامو هجرس

وتألقت نور إيهاب بفستان من توقيع المصمم المصري سامو هجرس، وتميز بألوانه الصيفية الناعمة والتي تتماشى مع أجواء الحفل وجمال الطبيعة، وتميز بقماشه الحرير الناعم ومحدد الخصر؛ ليبرز رشاقتها وقوامها الممشوق.

وانتعلت نور حذاء ذا كعب عالٍ باللون الأبيض المُزيّن بالريش، وحملت كلاتش باللون الفضي اللامع، وارتدت مجوهرات مرصعة بالألماس، فضمت أقراط طويلة تتدلى من أذنيها ذات الشكل الدائري، بالإضافة لإسورة في إحدى اليدين.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نور تصفيفة شعر مميزة تتماشى مع اللوك، فقامت برفع بعض الخصلات أعلى الرأس شكل ذيل حصان، وتركت باقي خصلاتها تتدلى على ظهرها بشكل مرتب وناعم كالحرير.

ووضعت نور إيهاب مكياجًا ناعمًا، فحددت ملامحها بالكونتور والهايلايتر، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني، كما اعتمدت ظلال العين بدرجات البني مع الوردي، بالإضافة للماسكرا؛ لتحصل على عينين واسعتين، واختارت ملمع شفاه باللون الكشمير الفاتح، وحددتها بلون داكن؛ لتظهر بشفاه ممتلئة وكبيرة.

وظهرت نور إيهاب مع خطيبها نور بدر بلقطات رومانسية تظهر فيها الحب المتبادل بينهما.