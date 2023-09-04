نور إيهاب تخطف الأنظار بفستان جريء على الشاطيء رفقة خطيبها نور

نشرت الفنانة الشابة نور إيهاب صور جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، رفقة خطيبها الفنان نور بدر، في جو رومانسي على أحد الشواطيء بالساحل الشمالي.

نور إيهاب

وبدت نور إيهاب بفستان صيفي مكشوف الأكتاف والصدر تميز بألوانه الناعمة والهادئة، فضم اللون الأبيض مع البنفسجي والسيموني والأسود؛ مما عكس أناقتها وجمالها.

وتزينت نور بإكسسوارات مميزة، ضمت أقراط دائرية تتدلى من أذنيها، وعقد ملتف حول عنقها باللون البرتقالي، بالإضافة لساعة باللونين الفضي والذهبي.

نور إيهاب وخطيبها نور بدر

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت نور تصفيفة شعر جذابة، تاركة خصلاتها البنية تتدلى على أحد كتفيها بصيحة الويفي المرتب والناعم، وثبتت عليه نظارة شمسية باللون البني.

ووضعت نور مكياجًا ساحرًا، فزينت وجنتيها ببلاشر باللون الوردي، وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا؛ لتحصل على رموش أكثر طولًا وكثافة، ولتحصل على شفاه ممتلئه، قامت بتحديدنها باللون البني الداكن، ومن الداخل وضعت ملمع شفاه باللون النود.