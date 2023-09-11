السوبر الأفريقي .. غيابات وبروفة نهائية قبل مواجهة الأهلي واتحاد العاصمة

أيام قليلة ، تفصل متابعي كرة القدم الأفريقية والعربية ، عن مواجهة كأس السوبر الأفريقي المرتقبة أمام اتحاد العاصمة الجزائري والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة ، على ملعب الملك فهد بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.





وعاد الأهلي تحت قيادة مديره الفني مارسيل كولر إلى تدريباته الجماعية على ملعب التتش بالجزيرة ، عقب إنهاء معسكره التحضيري للموسم الجديد والذي أقيم بدولة النمسا وتخلله مواجهة ودية أمام فريق ألويمني السلوفيني وانتهى لصالح الأحمر بثلاثية لهدف.

وشهد معسكر الأحمر بسويسرا ظهور الصفقات الجديدة للأحمر والعائدين من الإعارات “ إمام عاشور ، رضا سليم، صلاح محسن وكريم نيدفيد”.

غيابات الأهلي..

ومن المنتظر أن تشهد قائمة الأهلي في اللقاء غياب الثنائي خالد عبد الفتاح الظهير الأيمن بعد تعرضه إلى جراحة خلال الفترة الأخيرة ، بالإضافة إلى عمرو السولية لاعب الوسط والذي يعاني من تداعيات إصابة عضلية ، كذلك استمرار غياب الثنائي كريم فؤاد وأكرم توفيق ، بعد انتظامهما في برنامج تأهيلي حالي تمهيدًا للعودة مجددًا إلى الملاعب في المواجهات المحلية التي تعقب مواجهة السوبر بشكل تدريجي.

ويخوض الأهلي تجربة ودية مساء اليوم على ملعب جهاز الرياضة العسكري أمام طلائع الجيش ، في لقاء يضع فيه كولر البصمات الفنية الأخيرة قبل المواجهة.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي اللقاء بكل من ..

المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم ، محمد عبد المنعم ، علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج ، مروان عطية ، بيرسي تاو ، محمد مجدي أفشة،حسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا.