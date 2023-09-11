الوفد تنشر تقرير الطبيب الشرعي وإحالة أطباء أبوتشت للجنايات

حلقة جديدة في مأساة الطفلة "قسم"

والد الضحية: أتعرض للابتزاز والضغوط من ذوي النفوذ وأطلب حمايتي

حصلت الوفد على أوراق التحقيقات وتقرير الطب الشرعى الخاصة بقضية إحالة أطباء أطفال مستشفى أبوتشت قنا إلى الجنايات إثر حادث وفاة الطفلة " قسم" محمود أبو الحسن نتيجة الإهمال الطبى وإخلال فريق المتابعة العلاجية بواجبات مهنتهم، حيث أكد تقرير الطب الشرعى رقم 834/2022 المكون من 8 صفحات والذى ورد إلى نيابة قنا الكلية من الطبيب الاستشارى بفرع المصلحة فى القاهرة أن الطفلة المتوفاة لم يتعامل معها أطباء مستشفى أبوتشت بالجدية المفروضة فلم يتم أخذ تاريخها المرضى فى الاعتبار ولم يتم متابعة، أو ملاحظة احتباس البول فور دخلوها مما ترتب عليه عدم إجراءات الفحوصات والتحاليل بسبب تعطل جهاز التحاليل منذ عامين بسبب ألفين جنيه لم يتم صرفهم من وزارتى الصحة والمالية حسب أقوال مدير مستشفى أبوتشت فى التحقيقات حسب رواية والد الطفلة المتوفاة.

وأفاد التقرير أن الإهمال الطبى وعدم متابعة الأطباء للحالة بل والاستمرار فى تعليق المحاليل الطبية لها أدى الى انتفاخ معدتها والضغط على الكلى والمثانة بازدياد كميات المياه وعدم قدرة الأجهزة على تصريفها مما زاد من نسبة التسمم فى جسمها حسب متابعة ورواية والدها أيضًا على مدار فترة احتجازها فى المستشفى.

وقال محمود أبوالحسن والد الحالة للوفد أنه عانى فى الاتصال بالأطباء المتابعين للطفلة أثناء احتجازها لدرجة أنه فى إحدى الاتصالات رد عليه أحد الأطباء المتهمين والمحالين للجنايات أنه فى عيادته ولا يستطيع أن يتركها ويأتي لمتابعة الطفلة، مما أدى إلى تحويلها فى النهاية إلى مستشفى سوهاج الجامعى حيث قاموا بعمل بذل للمياه من جسمها إلا أن الوضع كان قد ساء للغاية مما جعلها تلقى حتفها فى نفس الليلة.

وقال تقرير الطب الشرعى إن تحويلها إلى مستشفى سوهاج الجامعى قد أثر سلبًا على حالتها وأدى إلى تدهور شديد وفشل كامل للكلى مما نتج عنه وفاتها فى الحال، مما يعد خطأ طبيًا يساءل عنه الأطباء المعالجين بقسم الأطفال بمستشفى أبوتشت العام الذين تعاملوا مع الحالة، وقد أحالت النيابة أوراق القضية التى تحمل رقم 13501 إلى محكمة الجنايات فى جلسة 4 نوفمبر 2023، وقد اتفقت إحالة النيابة بما رود فى تقرير الطب الشرعى وما خلصت إليه التحقيقات وأقوال الشهود والمتهمين، كاشفة عن معاناة الطفلة من الفشل الكلوى من وقت دخولها إلى المستشفى والذى أودى بحياتها نتيجة تأخر الأطباء المسؤولين فى التشخيص السليم للحالة بالإضافة إلى الإهمال الجسيم وإخلالهم بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم على النحو المبين بالتحقيقات والذى ترتب عليه وقوع الجريمة، وأعلنت النيابة المتهمين " دكتور محمد حسن عبدالعظيم على، دكتورة سهير رسلان حسين رسلان ودكتورة إكرام أحمد محمد عبدالرحيم "، مع إخطار نقابة أطباء قنا بما آلت إليه الأوراق من تصرف.

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