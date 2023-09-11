متحف تل بسطا يُنظم فعالية ثقافية وفنية تزامنًا مع الاحتفال بعيد الشرقية

تحت عنوان "المعبد الكبير للإلهة باستت"..

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على أهمية المتاحف للمساهمة في حماية التراث والمقتنيات القديمة من التلف كما تساهم في إثراء الجانب المعرفي والحضاري لدى الشعوب من خلال التعرف على تاريخها، فضلًا عن مساهمة المتاحف في الحفاظ على المعلومات التاريخية لتكون باقية الأثر وراسخة في الذهن بالرؤية الفعلية لهذه الآثار فتنمى روح الانتماء الاجتماعي تجاه الوطن فتحافظ على الهوية الوطنية بتجسيد الوقائع التاريخية.

وفي سياق متصل نظم متحف تل بسطا بالزقازيق فعالية ثقافية وفنية عن المعبودة "باستت" وبداية ظهورها وأشكالها وعن تخطيط المعبد وبدايات الإنشاء والملوك الذين ساهموا في تطوير معبد تل بسطا على مر العصور، وذلك بالتعاون مع إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثارالشرقية.

ومن جانبه أكد إبراهيم على حمدي مدير متحف تل بسطا بالزقازيق، أن فاعلية "المعبد الكبير للإلهة باستت" تضمنت محاضرة نظرية لرواد المتحف من الطلاب المتخصصين بمجالات الآثار والتاريخ والحضارة بكليات الآثار، ثم أعقبها التجول لمشاهدة بقايا المعبد الكبير لباستت وتم عرض إعادة تخيل لشكل المعبد على الطبيعة أثناء العصر المتأخر منذ فترة الأسرة الثانية والعشرين وحتى الأسرة الثلاثين، وكذلك تم الإشارة إلى أن المعبد موجود منذ عصر الدولة القديمة وحتى عصر الإمبراطور دقلديانوس في القرن الرابع الميلادي.

وعلى هامش الفاعلية نظم القسم التعليمي بمتحف تل بسطا بالتعاون مع قسم الأشغال الخشبية بكلية التربية النوعية ورشة عمل بعنوان "توظيف التفريغ لإنتاج مشروعات صغيرة"، قام المشاركون فيها برسم شعار الثورة العرابية والشعار الخاص بمحافظة الشرقية في الأعمال الخشبية المفرغة.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد شهد احتفالية المحافظة بعيدها القومي، التي أقيمت بمنطقة آثار تل بسطا بمدينة الزقازيق، إحياءً لذكرى وقفة الزعيم أحمد عرابي ابن قرية هرية رزنة، التابعة لرئاسة مركز الزقازيق، أمام خديوي البلاد آنذاك، في التاسع من سبتمبر 1881، مطالبًا بحقوق الشعب في الحرية والكرامة، ليُخلد التاريخ هذا اليوم رمزًا للعزة والكرامة والمطالبة بالحقوق والحريات، واتخذته المحافظة عيدًا قوميًا لها.

بدأت الاحتفالية بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ محمود عبد الفتاح الطاروطي، ثم كلمة لمحافظ الشرقية، هنأ خلالها أبناء المحافظة بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، مؤكداً أن محافظة الشرقية بجميع قيادتها وجهازها التنفيذي تسير بخطى ثابتة وقوية نحو تحقيق أسس الجمهورية الجديدة لتكون محافظة الشرقية في مقدمة قطار البناء والتنمية، قائلًا: أعد أبناء المحافظة على الاستمرار في مواصلة العطاء وبذل المزيد من أجل تحقيق التنمية والتطوير، ليظل أبناء المحافظة يفتخرون بها يومًا بعد يوم.

وأضاف محافظ الشرقية، أن الجمهورية الجديدة التي تطلقها الحكومة المصرية تؤسس نسقًا فكريًا واجتماعيًا وإنسانيًا شاملًا وتحقق التنمية المنشودة وتقوم ببناء إنسان ومجتمع متطـور، تسوده قيم إنسانية رفيعة تسعى هذه الجمهورية إلى التنمية والبناء والتطوير وتغيير الواقع إلى الأفضل والاستجابة لجميع مطالب المواطنين لتضمن لهم حقهم في العيش الكريم.

وأوضح محافظ الشرقية أن المحافظة انتهت من تنفيذ 93 مشروعًا خدميًا وتنمويًا في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الطرق والكباري- الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – الكهرباء)، بتكلفة 4 مليارات و600 مليون جنيه، ومن المقرر افتتاحها خلال شهر سبتمبر الجاري، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة، وتسهم في إحداث التنمية الشاملة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

وقال غراب: إن محافظة الشرقية تشهد طفرة حقيقية في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، لافتًا إلى أنه منذ عام 2014 وحتى الآن تم الانتهاء من تنفيذ 2918 مشروعًا بتكلفة مالية بلغت 50 مليارًا و500 مليون جنيه، وذلك بفضل السعي الجاد للجهاز التنفيذي في توفير الاعتمادات المالية اللازمة والمتابعة الجيدة لتنفيذ تلك المشروعات لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وأشار محافظ الشرقية إلى جاهزية 41 مدرسة جديدة، تستوعب 495 فصلًا، وبتكلفة 242 مليون جنيه لدخول الخدمة واستقبال الطلاب لهذا العام، بالإضافة إلى الانتهاء من رصف 1200 كم بقطاع الطرق، قائلاً لدينا 9 صوامع قمح تعمل بطاقة استيعابية 800 ألف طن، بالإضافة إلى الطفرة غير المسبوقة التي يشهدها قطاع الصحة بإضافة 400 سرير عناية مركزة و300 ماكينة غسيل كُلوي، بجانب أعمال التطوير التي تشهدها منافذ تقديم الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 370 مشروعًا خدميًا وتنمويًا بتكلفة مالية 19 مليارًا و600 ألف جنيه، قائلًا سنسعى جاهدين للانتهاء منها وافتتاحها خلال احتفالات العيد القومي المقبل.

وفي نهاية الاحتفالية حرص محافظ الشرقية على التقاط صور تذكارية مع أعضاء الفرق الفنية المشاركة، وفريق شباب yly التابع لوزارة الشباب والرياضة، والمشارك في تنظيم الاحتفالية، معربًا عن خالص أمنياته لمصرنا الغالية أن تنعم بالخير والرخاء تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، داعيًا أبناء المحافظة إلى الاعتزاز والفخر بوطنهم والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية ورفعة الوطن ونهضته واستقراره.