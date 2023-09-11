وفد من كينيا يتفقد مشروع تنفيذ 74 برجًا سكنيًا بمدينة حدائق أكتوبر

تفقد وفد من وزارة الإسكان والتنمية العمرانية في دولة كينيا، اليوم الإثنين، مشروع إنشاء 74 برجًا سكنيًا، بارتفاع (أرضى+ 9 أدوار متكررة) للبرج، بتقاطع طريقي الواحات والفيوم، بمدينة حدائق أكتوبر، حيث تأتي الجولة ضمن زيارة رسمية للوفد الكيني بمصر، رافقهم خلال الجولة المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، ومسئولي الجهاز والمشروع.



وتجول وفد الإسكان الكيني، بمختلف مكونات المشروع، وأثنوا على جودة التنفيذ والمخطط العام للمشروع والمسطحات الخضراء، ثم انتقلوا إلى داخل أحد الأبراج السكنية التي تم الانتهاء من تنفيذها بالمشروع وتفقدوا مكونات إحدى الوحدات السكنية التي تم تأثيثها كنموذج، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية بالموقع.



وأوضح المهندس محمد مصطفى، أنه تم الانتهاء من المشروع بشكل كامل، بجانب الانتهاء من أعمال المرافق (مياه شرب - صرف - ري)، وكذا أعمال الكهرباء والتليفونات، وجارٍ حاليًا الانتهاء من أعمال الطرق تمهيدًا لطرح المشروع للحجز.



وفي ختام الزيارة، أبدى أعضاء الوفد الكيني إعجابهم بما شاهدوه من مشروعات وأشادوا بمشروع الأبراج السكنية، وتقدموا بالشكر لمسئولي جهاز مدينة حدائق أكتوبر على حسن التعاون والاستقبال الجيد، معربين عن تطلعهم لمزيد من التعاون بين مصر وشقيقتها كينيا.

