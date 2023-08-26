تفاصيل اجتماع الأقباط في إيبارشية صنبو وديروط

تٌقيم مطرانية صنبو وديروط للأقباط الأرثوذكس، الإثنين، الاجتماع العام بمقرها بدءًا من الساعة السابعة مساءً.

يترأس اللقاء نيافة الأنبا برسوم مطران الإيبارشية، ويلقي العظة الروحية حول مبادئ العقيدة الأرثوذكسية المعاني والمفاهيم المسيحية الصحيحة عقب أداء القداس الإلهي والطقوس الأرثوذكسية خلال هذه اللقاءات الرعوية.



شهدت الكنائس المصرية صباح الثلاثاء الماضي، احتفالات روحية كبيرة بمناسبة ذكرى صعود جسد البتول مريم عقب فترة صوم العذراء التي استمرت 15 يومًا، وتمثلت الإحتفالات باقامة زفة العذراء.



تعتبر "الزفة الروحية في عيد العذراء" إحدى مظاهر الاحتفال بهذه المناسبة ويترأس الموكب كبار الكهنة أو أسقف الإيبارشية وتمر الزفة في جنابات الكنيسة حاملين أيقونات للعذراء ومرنمين لسيرتها بكلمات وألحان قبطية.

يعيد التاريخ الكنسي السبب وراء تخصيص هذا الصوم بإسم العذراء، إلى واقعة تنسب إلى رؤية القديس توما الرسول حين عاد من مهمته في تكريز المسيحية بالهند فلم يعثر على جثمان والدة المسيح حيث دفنت كما نص في الكتب التاريخية المسيحية، وإنه حين رأى جسدها يصعد إلى السماء بشر قومها كرسوا تاريخ 16 مسرى – بحسب التقويم القبطي-وتخصيص هذا اليوم للإحتفال بعيد العذراء الذي يعكس مدى خصوصيتها لدى الأقباط قدر المحبة لشخصية السيدة البتول والدة المسيح.