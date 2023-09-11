الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

التعاون الإسلامي تدعو إلى ضرورة دعم صندوق التضامن الإسلامي لتنفيذ المشاريع التنموية

حسين إبراهيم طه
حسين إبراهيم طه

دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، إلى ضرورة دعم صندوق التضامن الإسلامي، باعتباره الذراع الإغاثي للمنظمة، ليتمكن من الاضطلاع بمسئولياته في تنفيذ المشاريع التنموية لصالح المحتاجين في العالم الإسلامي.

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جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة في جدة، بالمدير التنفيذي الجديد لصندوق التضامن الإسلامي محمد سليمان أبا الخيل، حيث تناول اللقاء الأهمية الكبيرة التي توليها المنظمة لصندوق التضامن الإسلامي باعتباره أحد أهم المؤسسات الإسلامية الخيرية القائمة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

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