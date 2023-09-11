العاصفة دانيال تصل مصر و3هزات أرضية بالعراق وزلزال يخلف آلاف الضحايا بالمغرب

عهد جديد تفرضه التغيرات المناخية

في تطور بيئي جديد تفرضه التغيرات المناخية.. شهدت عدد من البلدان العربية عدة كوارث طبيعية أبرزها كان زلزال القرن الذي ضرب المغرب مؤخرًا وأودى بحياة آلاف القتلى، فضلًا عن العاصفة دانيال التي ضربت عدد من المحافظات المصرية أمس قادمة من السواحل الليبية ومن قبلها دولة اليونان فضلًا عن زلزال العراق.

وخلفت العاصفة دانيال ورائها باليونان فوضى كبيرة نتيجة تساقط الأمطار الغزيرة إلى ليبيا، حيث صاحبها هطول أمطار رعدية وصلت إلى الساحل الشمالي الغربي عند طرابلس ومصراتة، والساحل الشمالي الشرقي عند بنغازي على أن تتابع تحركها إلى منطقتي "مطروح- السلوم" داخل الحدود المصرية.

العاصفة دانيال

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد حذرت من تعرض البلاد اليوم، ولمدة 72 ساعة قادمة لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على مناطق من غرب البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال البلاد .

يأتى ذلك فى الوقت الذى أشارت فيه هيئة الأرصاد إلى أن البلاد تتأثر ببقايا العاصفة دانيال التى ضربت ليبيا، حيث تصل العاصفة إلي غرب البلاد من اليوم الإثنين يصاحبها سقوط الأمطار .

هيئة الأرصاد الجوية عن وصول العاصفة دانيال السواحل الليبية مؤثرة عليها بأمطار غزيرة وتسجيلات كبيرة للأمطار وعواصف رعدية وسرعات كبيرة للرياح وارتفاع أمواج يتجاوز 4 أمتار.

أمطار رعدية على السواحل

وأوضحت الأرصاد أنه تستمر الارتفاع في درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع الجاري، ويكون الانخفاض ملحوظا يوم الجمعة القادم.

كما شهد اليوم الاثنين أمطارا متوسطة إلى غزيرة ورعدية على السواحل الغربية مطروح والسلوم على فترات متقطعة، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبري والوجة البحري على فترات متقطعة.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أنه مع تقدم العاصفة دانيال شرقًا غدًا الثلاثاء، جالبة معها الكتلة الهوائية المعتدلة في ظل وجود كتلة هوائية حارة بالتالي حمل حراري جيد في ظل وجود رطوبة بنائية جيدة سيحسن ذلك من فرص الامطار داخلياً، لتتوافر فرص سقوط الأمطار على مدن القناة وجنوب الوجه البحرى وتصل إلى القاهرة مساء اليوم.

زلزال القرن وقبور جماعية بالمغرب

وإلى الآن ما زالت غصة زلزال المغرب تؤلم الحلوق، مع وجود الآلآف من المحاصرين تحت الأنقاض، إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد ليل الجمعة، وتكافح خدمات الطوارئ من أجل الوصول إلى المناطق النائية.

وتسبب الزلزال، الذي بلغت قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر، في انهيار منازل، وإغلاق طرق. كما امتدت آثاره إلى مناطق بعيدة وصلت إلى ساحل المغرب الشمالي، وفي يوم السبت الماضي، أعلن العاهل المغربي، محمد السادس، الحداد الوطني لثلاثة أيام.

وكانت وزارة الداخلية المغربية أعلنت عن ارتفاع أعداد ضحايا الزلزال حتى الآن إلى 2122 قتيلا و2421 مصابا بينهم كثيرون في حالة حرجة.

ويعمل قرويون الحفر بأيديهم وبالمجاريف اليدوية أملا في العثور على أحياء تحت الأنقاض، في ظل صعوبة توفير آلات للحفر، من أجل تجهيز قبور لمئات القتلى جرّاء الزلزال الذي يعدّ الأقوى في تاريخ المغرب على الإطلاق.

3 هزات أرضية بالعراق

وفي العراق شهدت هيئة الرصد الزلزالي في العراق، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل ثلاث هزات أرضية في محافظتي دهوك وكركوك، شمال ووسط العراق.

وكشفت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، التابعة لوزارة النقل العراقية، في بيان أن "مراصدنا الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث 3 هزات أرضية فجر اليوم الاثنين في محافظتي دهوك وكركوك بدرجات متفاوتة"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

ودعت الهيئة المواطنين إلى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".