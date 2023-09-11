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الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أنهى حياته بعد ضبطه في وضع مخل.. تفاصيل سقوط شاب من أعلى عقار

سقوط من علو
سقوط من علو

شهدت منطقة 15مايو بالقاهرة مأساة مؤسفة ،حيث توفى شاب القى بنفسه من أعلى منزل بالمنطقة ،بعد أن تم ضبطه في وضع مخل بالآداب العامة مع فتاة بذات العقار ، انتقلت الأجهزة الأمنية لمسرح الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة البشعة كانت بورود بلاغ بورود لقسم  شرطة 15 مايو، من الأهالي بسقوط شاب من الطابق الرابع ووفاته، وبالإنتقال والفحص عثر على جثة شاب عمره 28 سنة، متوفي إثر سقوطه من طابق مرتفع .

التحريات الأولية توصلت إلى  الشاب كان يمارس علاقة محرمة مع فتاة بذلت العقار ، وتلاحظ للجيران تردده على الفتاة، مما أثار حفيظتهم وصعدوا للطرق على الباب، وخوفا من فتك الأهالي به قام بالقفز من شرفة الشقة وتوفي جراء إصابته بكسور متفرقة وجروح خطيرة بجسده .
وقال مصدر أن الأجهزة الأمنية القت القبض على الفتاة، وجاري التحقيق معها ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات

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