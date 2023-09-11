العاصفة دانيال تُغرق ليبيا ووضع كارثي للمواطنين (فيديو)

العاصفة دانيال ضربت عدة مدن في ليبيا وتسببت في غرق الشوارع والسيارات والمنازل، وجعل المواطنون يعيشون في وضع كارثي.

وأظهرت لقطات تلفزيونية نشرتها قناة "العربية" اليوم الاثنين، فيضانات وسيول، اجتاحت مدن ليبيا بعدما ضربتها العاصفة دانيال بعد مرورها باليونان.

أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان الدكتور أسامة حماد مدينة درنة شرق البلاد مدينة منكوبة بعدما ضربتها العاصفة دانيال، داعيا لتوجيه كافة الجهود إلى المدينة لإنقاذ العالقين.

وناشدت مديرية أمن درنة الليبية، سكان المناطق الساحلية، وكذلك سكان الأودية الجبلية وأماكن تصريف المياه من منطقة الحصين شرقًا حتى منطقة الأثرون غربًا، بضرورة التعاون مع رجال الأمن ومغادرة تلك المناطق في أسرع وقت وعدم ترك أي منقولات ثمينة في منازلهم.

وقالت المديرية في بيان نشره مكتبها الإعلامي إن على المواطنين القاطنين على مقربة من شاطئ البحر أخذ الحيطة والحذر وضرورة التعاون مع رجال الأمن، وترك تلك المناطق وعدم ترك أي منقولات ثمينة وإطفاء التيار الكهربائي أثناء المغادرة تحسبًا لأي طارئ، وكذلك سكان الأودية وأماكن تصريف المياه، من منطقة الحصين شرقًا حتى منطقة الأثرون غربًا، وبالأخص وادي الشواعر.

وأعلنت مديرية أمن درنة الليبية، أنها باشرت منذ أمس السبت، في إخلاء السكان القاطنين بالمناطق المقابلة للبحر في المدينة، حرصًا على سلامتهم وتحسبًا لأي طارئ بعد وصول العاصفة دانيال ونقلهم إلى أماكن آمنة، وتوفير الإمكانات اللازمة لهم، وذلك تنفيذًا للخطة الأمنية رقم 6 لتأمين مدينة درنة وضواحيها.

نصائح للوقاية من العاصفة دانيال

الاطلاع على التحذيرات والتوجيهات: تابع تقارير الطقس وتحذيرات العاصفة الصادرة عن السلطات المحلية والمصادر الموثوقة. اتبع التوجيهات بعناية وتجنب المناطق المخاطرة.

تأمين الممتلكات: قم بتأمين الممتلكات الخارجية وضعها في مكان آمن. قم بتثبيت أي أجسام خفيفة قد تتطاير بسهولة في الرياح القوية.

التجهيزات المنزلية: قم بتجهيز منزلك بالضروريات الأساسية مثل إمدادات الماء والطعام والشموع والبطاريات والمصابيح اليدوية. قم بشحن الأجهزة الهامة مثل هواتف الخلوي والأجهزة الطبية.

البقاء في مأوى آمن: قد يُنصح بالبقاء في المأوى الآمن أثناء العاصفة، خاصة إذا كانت الرياح قوية جدًا. تجنب التواجد في الأماكن المفتوحة واسمح للأشخاص بالبقاء بعيدًا عن النوافذ والأشياء الزجاجية.

تجنب التنزه بالسيارة: تجنب السفر بالسيارة أثناء العاصفة إلا إذا كان ذلك ضروريًا. الرياح القوية والأمطار الشديدة يمكن أن تجعل القيادة غير آمنة وتزيد من احتمال وقوع حوادث.

البقاء على اتصال: حافظ على التواصل مع الأقارب والأصدقاء لإبلاغهم بحالتك والتأكد من سلامتهم. استخدم وسائل الاتصال المختلفة مثل الهواتف ووسائل التواصل الاجتماعي لإبلاغ الآخرين بأي طوارئ.