الشباب والرياضة تنظم معرض "الرواد الرقمين للتوظيف" لتأهيل الشباب لسوق العمل

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع هيئة تيردي زوم ومؤسسة كير مصر معرض "الرواد الرقمين للتوظيف"، والذي يستهدف المستفدين من المراكز المجتمعية الرقمية وأندية التمكين الرقمية بمراكز الشباب والرياضة، والتي تقدم التدريبات الرقمية والبرمجيات للشباب المصري والوافدين.

وجاء اللقاء بحضور منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، ومن الجانب السويسري وهيئة تيردي زوم باكيينا خير الدين مسئول برامج بمكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا في مصر، ومن هيئة تير دي زوم مصر ما ريكا ماكو مدير البرامج، هند عصام مسؤول مشروع حماية بالهيئة.

وخلال كلمتها، أكدت منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب أن الدكتور أشرف صبحي يولي اهتماماً بالغاً بالمراكز المجتمعية الرقمية وأندية التمكين الرقمية بمراكز الشباب والرياضة، والتي تعتبر من أهم المشروعات التي تستهدف إعداد الشباب لسوق العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات للمصريين والوافدين، مضيفةً أن معرض الرواد الرقمين للتوظيف يحقق الهدف من المشروعين وهو حصول الشباب على فرص عمل لائقة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

الجدير بالذكر انه من خلال المراكز المجتمعية الرقمية بالتعاون مع هيئة تيردي زوم، تم إنشاء مراكز تدريب للشباب في 8 مراكز شباب بعد أن تم تجهيزها بأحدث الاجهزة وتوفير اتصال انترنت لتدريب الشباب بالمراكز التالية : "مركز تعليم مدني العاشر من رمضان، مركز شباب عين شمس، مركز شباب حلمية الزيتون، مركز شباب الحي السادس، منتدي شباب أكتوبر، مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد، مركز شباب المعادي الجديد، المركز الأولمبي لتدريب الفرق القومية"، ويتم من خلالها تدريب 400 شاب على منصة كورسيرا، وكذا من خلال أندية التمكين الرقمية بمحافظات القاهرة الكبرى ودمياط وإسكندرية، تم تدريب نحو 4000 شاب وفتاة لغات البرمجة والذكاء الاصطناعي خلال الفترة من فبراير الى سبتمبر 2023 .



