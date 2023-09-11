وزير الدفاع السعودي يؤكد دعم المملكة للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية

خلال اتصال هاتفي برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني..

أجرى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع اتصالا هاتفيا برئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية الدكتور رشاد محمد العليمي.



ونقل وزير الدفاع خلال الاتصال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ولأعضاء المجلس، ودعواتهما لهم وللجمهورية اليمنية بالأمن والاستقرار والرخاء، فيما حمل وزير الدفاع تحياته إلى قيادة المملكة.

واستعرض الجانبان خلال الاتصال العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وبحثا مستجدات الأوضاع في اليمن، وأكد وزير الدفاع استمرار المملكة بدعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وحرصها الدائم على دعم كافة الجهود للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، يحقق الأمن والاستقرار لليمن وشعبه الشقيق، كما جرى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك