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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بحضور وزير الطيران ومحافظ البحر الأحمر.. جلسة تشاورية لتطوير مطار الغردقة الدولي

جلسة تشاورية
جلسة تشاورية

بدأت الآن جلسة تشاور جماهيرية لدراسة الأثر البيئي لمشروع تطوير مطار الغردقة الدولي بحضور كبار المسؤولين وذلك بهدف تقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع الطموح الذي يهدف إلى إنشاء مبنى ركاب جديد صديق للبيئة.

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جلسة تشاورية 

حضر  الجلسة الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني و المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات و الملاحة الجوية و اللواء احمد منصور رئيس شركة المطارات المصرية  بالإضافة إلى اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

تطوير مطار الغردقة 

تتناول الجلسة دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع تطوير مطار الغردقة الدولي، الذي شهد تطويرات ملحوظة خلال السنوات الماضية لاستيعاب الحركة الجوية المتزايدة تضمنت هذه التطويرات تجديد مبنى الركاب، وزيادة عدد المواقف للطائرات وتحسين منظومة الإنارة وتطوير مناطق إجراءات السفر الدولي.

جهود الحكومة المصرية 

ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الحكومة المصرية لتطوير بنية النقل والبنية التحتية في مصر بهدف تحسين الخدمات وتوفير بيئة صحية وآمنة للمسافرين والبيئة المحيطة.


تُختم الجلسة بالتأكيد على أهمية الاستدامة والحفاظ على البيئة خلال تنفيذ المشروع وتحقيق الرؤية الاقتصادية والبيئية لمصر.

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