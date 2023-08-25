وزير الطيران يوجه رسالة شكر لعامل نظافة لأمانته

تقدم الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى بالشكر والتقدير للعامل رأفت مصطفى محمد السنوسى عامل نظافة بمطار الأقصر الدولى لأمانته وحسن سلوكه، حيث عثر على حقيبة بها مبلغ مالي كبير، وقام على الفور بتسليمها الى الجهات المختصة بالمطار، والتي قامت من جانبها بالتعرف على الراكب وتسليمها له قبل صعوده للطائرة .

قطاع الطيران

وعبر وزير الطيران عن اعتزازه بمثل هذه الرموز المشرفة بقطاع الطيران المدنى و التي تقوم بواجبها على الوجه الأكمل وهو ما يعد نموذجاً ايجابيا للرضا والقناعة والأمانة والشرف في العمل.