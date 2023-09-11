بني سويف تستقبل فوجًا سياحيًا متعدد الجنسيات على متن باخرة نيلية

استقبلت محافظة بني سويف الباخرة السياحية داركم "فندق عائم" خلال رحلتها بين القاهرة والمنيا وعلى متنها فوج سياحي ضم 33 زائرًا متعددي الجنسيات وكان في استقبال الفوج رانيا عزت مدير عام السياحة هبة السيد وكيل الإدارة محمد فتحي مسؤول الرحلات بالإدارة.

أعدت الإدارة العامة للسياحة برنامجاً سياحياً تضمن استقبال الفوج بالمرسى السياحي وتنظيم جولة حرة بالممشى السياحي لكورنيش النيل ،للاستمتاع بمنظر ورعة النيل بجانب توزيع بعض المطويات والكتيبات عليهم للتعريف بأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.

هذا وقد أكدت مدير السياحة أن الفوج السياحي أعرب عن سعادته بحفاوة الاستقبال وجمال وروعة الطبيعة واعتدال الطقس خلال الفترة الحالية في بني سويف،معربين عن تقديرهم لمحافظ بني سويف والتنفيذيين القائمين على استقبالهم وتوفير كافة التسهيلات والتأمين أثناء توقفهم بالمحافظة خلال رحلتهم النيلية بين القاهرة والمنيا.

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