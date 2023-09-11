ضبط طن ملح صناعي مجهول المصدر داخل مخزن ببلبيس

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تمكنت إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد حسين مدير الإدارة ومفتشي الإدارة من تحرير محاضر للتجار المخالفين للاشتراطات التموينية، منها: تحرير محضر رقم ٦٠٢٨ جنح قسم شرطة بلبيس ضد صاحب مخزن تجميع جلود حيوانات مذبوحة ببندر بلبيس، وذلك لحيازته طن ملح صناعي مجهول المصدر ودون فواتير تؤكد مصدره.

وتحرير محضر رقم ١٥٣٨١ جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل بقالة بناحية عزبة الغرابوة أنشاص الرمل لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي، وتحرير محضر رقم ٥٩٥٧ جنح قسم شرطة بلبيس ضد صاحب سوبر ماركت ببندر بلبيس لعدم حملة شهادة صحية.

كما تم تحرير محضر رقم ١٥٣٨٠ جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل بقالة بناحية أنشاص الرمل لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي، تحرير محضر رقم ٥٩٥٤ جنح قسم شرطة بلبيس ضد صاحب محل بقالة ببندر بلبيس لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضه للبيع.