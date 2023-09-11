مشاهد جديدة لزلزال المغرب.. منازل انهارت فوق رؤوس المارة (فيديو)

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب ليل السبت الماضي، إلى 2122 حالة وفاة و2421 مصابًا حتى الآن.

وأظهرت لقطات جديدة لحظة وقوع زلزال المغرب، إذ اهتزت البيوت بشدة وانهارت الجدران فوق رؤوس المارة، الذين لم يتمكنوا من الفرار.

قررت وزارة التربية والمغربية، اليوم الأحد، تعليق الدراسة بالمناطق الأكثر تضررًا من الزلزال ابتداء من الغد، حسب ما نقل التلفزيون المغربي عن الوزارة.

كما أعلن مدير الهلال الأحمر في مراكش، محمد النص، أن فرق الإنقاذ مستمرة بأعمالها لإنقاذ السكان المنكوبين تحت أنقاض الزلزال في المغرب.

وأضاف مدير الهلال الأحمر في مراكش، أن القوات المسلحة الملكية المغربية وعناصر الوقاية المدنية والمتطوعون مستمرون بأعمال الإغاثة.

وأدى الزلزال الذي ضرب المغرب في وقت متأخر من الجمعة الماضية إلى مقتل أكثر من 2000 شخص، وهو عدد من المتوقع أن يرتفع مع سعي رجال الإنقاذ جاهدين للوصول إلى بعض المناطق الريفية والجبلية.

نصائح مهمة يجب اتباعها عند وقوع زلزال

البقاء في مكان آمن: إذا كنت في الداخل، فابقَ في الداخل وابتعد عن النوافذ والأجسام الزجاجية والمصاعد. انخفض على الأرض واحتمي تحت طاولة قوية أو جدار داخلي. إذا كنت في الخارج، ابتعد عن المباني والأعمدة والأشجار والأسلاك الكهربائية.

تجنب الأماكن المغلقة الضيقة: تجنب دخول الأماكن المغلقة الضيقة والمزدحمة أثناء الزلزال، حيث يمكن أن تكون خطرة وتحتمل حدوث انهيارات.

احتفظ بالهدوء: حاول البقاء هادئًا وتجنب الذعر. قم بتهدئة نفسك وتذكر أن الزلازل ظاهرة طبيعية وأن البقاء هادئًا يمكن أن يساعدك على اتخاذ القرارات الصحيحة للحفاظ على سلامتك.

لا تستخدم المصاعد: تجنب استخدام المصاعد أثناء الزلزال، حيث يمكن أن تتعرض لخطر الحصار في حالة انقطاع التيار الكهربائي أو وقوع أضرار بالمصاعد.

تجنب الأشياء المتحركة: قم بتجنب الأشياء المتحركة أو الثقيلة التي يمكن أن تسقط أثناء الزلزال، مثل الأثاث المعلق أو الأجهزة الكهربائية الكبيرة. اجلس بعيدًا عن هذه الأشياء وتجنب الوقوف تحت أي شيء قد يسقط.

احترس من الكهوف والمنحدرات: تجنب الدخول إلى الكهوف أو الأماكن المنحدرة خلال الزلزال. قد يؤدي الانهيار أو الانزلاق إلى إصابات خطيرة.

اطلب المساعدة إذا لزم الأمر: إذا وقعت في مشكلة أو تعرضت لإصابة خلال الزلزال، فلا تتردد في طلب المساعدة. اتصل بالخدمات الطبية أو فرق الإنقاذ المحلية وأبلغهم بالحالة والمكان.

توخي الحذر من الهزات الارتدادية: قد تحدث هزات ارتدادية بعد الزلزال الأولى. استعد لهذه الهزات الارتدادية واحتمي في مكان آمن حتى تتجاوز.