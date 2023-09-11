قافلة صحة القليوبية: قافلة طبية مجانية بكفر الشموت أيام ١١ و١٢ سبتمبر

تعلن مديرية الشئون الصحية بالقليوبية عن إقامة القافلة الطبية المجانية بقرية كفر الشموت مركز بنها يومي الاثنين والثلاثاء الموافق ١١ و١٢ سبتمبر.

ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتوجيهات من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وتحت إشراف الدكتور حمودة الجزار وكيل الوزارة، والدكتور وليد عبد المقصود وكيل المديرية.

القافلة تضم جميع التخصصات والكشف والعلاج بالمجان على يد مجموعة متميزة من الأطباء.

تحت إشراف الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل وبالتنسيق مع الدكتورة رباب عبد الحليم منسق عام المبادرات الرئاسية ومدير الرعاية الأساسية.