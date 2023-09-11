الشباب والرياضة تختتم فعاليات المرحلة الأولى من المشروع القومي للتأهيل والتدريب

اختتمت وزارة الشباب والرياضة ،من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني " الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر بالتعاون مع الكيان الشبابي" « اتحاد طلاب تحيا مصر» ، فعاليات المرحلة الأولي من المشروع القومي للتأهيل والتدريب“Career Boost Training" بــ 14 محافظة [ شمال سيناء ؛ الإسماعيلية ؛ الشرقية ؛ الدقهلية ؛ المنوفية ؛ البحيرة ؛ بني سويف ؛ أسيوط ؛ الغربية ؛ البحيرة ؛ القاهرة ؛ القليوبية ؛الإسكندرية ؛ سوهاج ] ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة .

تضمنت فعاليات المشروع مجموعة من التدريبات المتنوعه (Design &Content TOT ، Soft Skills ، HR ، PR ، Marketing ، ICDL ، CV & Interview) وذلك في إطار فعاليات "المُنتدى الوطني لبناء الوعي" محور بناء الوعي الاقتصادي لدى الكوادر والقيادات الشبابية بمحافظات الجمهورية .

وشارك في المرحلة الأولي من المشروع 600 شابًا وشابة ، حيث من المقرر البدء في المرحلة الثانية خلال المرحلة المقبلة لتأهيل وتدريب الشباب والشابات علي التدريبات سالفة الذكر.

فعاليات المرحلة الأولى من المشروع القومي للتأهيل والتدريب

فعاليات المرحلة الأولى من المشروع القومي للتأهيل والتدريب

فعاليات المرحلة الأولى من المشروع القومي للتأهيل والتدريب

فعاليات المرحلة الأولى من المشروع القومي للتأهيل والتدريب

فعاليات المرحلة الأولى من المشروع القومي للتأهيل والتدريب

فعاليات المرحلة الأولى من المشروع القومي للتأهيل والتدريب

فعاليات المرحلة الأولى من المشروع القومي للتأهيل والتدريب

فعاليات المرحلة الأولى من المشروع القومي للتأهيل والتدريب

فعاليات المرحلة الأولى من المشروع القومي للتأهيل والتدريب

فعاليات المرحلة الأولى من المشروع القومي للتأهيل والتدريب

فعاليات المرحلة الأولى من المشروع القومي للتأهيل والتدريب

فعاليات المرحلة الأولى من المشروع القومي للتأهيل والتدريب

فعاليات المرحلة الأولى من المشروع القومي للتأهيل والتدريب

فعاليات المرحلة الأولى من المشروع القومي للتأهيل والتدريب

فعاليات المرحلة الأولى من المشروع القومي للتأهيل والتدريب