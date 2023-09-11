الشباب والرياضة تختتم فعاليات المرحلة الأولى من المشروع القومي للتأهيل والتدريب
اختتمت وزارة الشباب والرياضة ،من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني " الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر بالتعاون مع الكيان الشبابي" « اتحاد طلاب تحيا مصر» ، فعاليات المرحلة الأولي من المشروع القومي للتأهيل والتدريب“Career Boost Training" بــ 14 محافظة [ شمال سيناء ؛ الإسماعيلية ؛ الشرقية ؛ الدقهلية ؛ المنوفية ؛ البحيرة ؛ بني سويف ؛ أسيوط ؛ الغربية ؛ البحيرة ؛ القاهرة ؛ القليوبية ؛الإسكندرية ؛ سوهاج ] ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة .
تضمنت فعاليات المشروع مجموعة من التدريبات المتنوعه (Design &Content TOT ، Soft Skills ، HR ، PR ، Marketing ، ICDL ، CV & Interview) وذلك في إطار فعاليات "المُنتدى الوطني لبناء الوعي" محور بناء الوعي الاقتصادي لدى الكوادر والقيادات الشبابية بمحافظات الجمهورية .
وشارك في المرحلة الأولي من المشروع 600 شابًا وشابة ، حيث من المقرر البدء في المرحلة الثانية خلال المرحلة المقبلة لتأهيل وتدريب الشباب والشابات علي التدريبات سالفة الذكر.