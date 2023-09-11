الغرفة التجارية بدمياط تفتتح معرض "أهلًا بالمدارس" بحضور المحافظ

افتتحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، مساء اليوم الإثنين، معرض " أهلاً بالمدارس " والذى نظمته الغرفة التجارية بدمياط، بجوار مستشفى الهلال بمدينة دمياط.

جاء ذلك بحضورمحمد عبد اللطيف فايد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط وأيمن رخا نائب أول رئيس الغرفة، وسمير شطا نائب ثاني رئيس الغرفة، و أحمد أبو شامة عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية أمين الصندوق، وأحمد أمين عبد الغني أمين عام الغرفة و احمد والي مستشار الغرفة ووليد الشناوي رئيس الشؤن الاقتصادية بالغرفة و حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وعلى الغزاوي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية.

وقد تفقدت " المحافظ " أروقة المعرض الذى شهد إقبالا كبيرا فى أول أيام افتتاحه ، حيث يستمر لمدة شهر بمشاركة ٢٦ عارض ليضم كافة المستلزمات الخاصة بالمدارس من زى مدرسى لجميع المراحل الدراسية و أحذية و شنط و جميع الأدوات المكتبية ، كما حرصت على التواصل مع العارضين والاطلاع على نسب الخصم التى تراوحت ما بين ١٠ إلى ٣٠% ، حيث أكدت على ضرورة الإعلان عن الأسعار قبل وبعد الخصم ، وتواصلت أيضًا مع زائرى المعرض للاطمئنان على توافر كافة احتياجاتهم من المستلزمات المدرسية.

هذا وقد ثمنت " الدكتورة منال عوض " جهود الغرفة التجارية لاطلاق تلك المبادرات التى يتم تنفيذها سنويًا مع اقتراب العام الدراسى لتوفير كافة احتياجات المدارس فى مكان واحد وبأسعار أقل من مثيلاتها بالسوق وبذات الجودة للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور، مؤكدة حرص المحافظة على دعم ورعاية هذه المعارض لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة.