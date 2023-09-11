ننشر أسعار الدواجن واللحوم والأسماك بأسواق البحيرة

شهدت أسواق الدواجن، واللحوم الطازجة والمجمدة ،والأسماك، في أسواق قري ومدن محافظة البحيرة، في الساعات الأولى من نهار اليوم الاثنين، استقرارًا في الأسعار في معظم الأسواق.

في أسواق الدواجن الحية تراوحت أسعار الدواجن البيضاء ما بين 63 إلى 66 جنيهًا للكيلو، بينما تراوحت أسعار الدواجن المجمدة ما بين 50 إلى 55 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار البط ما بين 100 إلى 115 جنيهًا للكيلو.

وفي أسواق اللحوم الحمراء تلاحظ ثبات الأسعار خلال الأسابيع الماضية، حي تراوحت أسعار اللحوم البلدي ما بين 280 جنيهًا إلى 330 جنيهًا للكيلو، بينما تراوحت أسعار اللحوم المجمدة قطع مابين 180 إلى 220 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحوم المفرومة ما بين 160 إلى 200 جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة المجمدة ما بين 140 إلى 180 جنيهًا للكيلو.

وفي أسواق الأسماك تراوحت أسعار البلطي أحجام كبيرة ما بين 80 إلي 90 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار البلطي الحجم المتوسط ما بين 60 إلى 70 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار البلطي أحجام صغيرة ما بين 40 إلى 50 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار البوري ما بين 90 إلى 120 جنيهًا للكيلو.

وتراوحت أسعار الجمبري الطازج ما بين 200 إلى 300 جنيه للكيلو حسب الحجم، بينما تراوحت أسعار الجمبري المجمد ما بين 140 إلي 220 جنيهًا للكيلو.