جدول مباريات اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الإثنين الموافق 11 سبتمبر 2023، العديد من المباريات الهامة والقوية بمختلف أنحاء العالم حيث سنكون علي موعد بمواجهات قوية بتصفيات ألمؤهلة لأمم أوروبا، بجانب بعض المباريات الودية.

ويأتي علي رأس أبرز مباريات اليوم، مواجهة البرتغال و لوكسمبورج، بجانب لقاء منتخب كرواتيا و أرمينيا، وأخيرًا لقاء منتخب مصر الأولمبي مع نظيره منتخب روسيا.

التصفيات المؤهلة ليورو 2024 – الجولة السادسة

أرمينيا – كرواتيا 19:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 2

آيسلندا – البوسنة والهرسك 21:45 مصر والسعودية beIN Sports HD 4

سلوفاكيا – ليشتشتاين 21:45 مصر والسعودية beIN Sports HD 3

البرتغال – لوكسمبورج 21:45 مصر والسعودية beIN Sports HD 1

لاتفيا – ويلز 21:45 مصر والسعودية beIN Sports HD 2

تصفيات كأس أمم أفريقيا – الجولة السادسة

غينيا بيساو – سيراليون 19:00 مصر والسعودية –

مباريات ودية

منتخب مصر الأولمبي و روسيا 19:00 بتوقيت مصر والسعودية، قناة أون تايم سبورت

الزمالك – سيراميكا كليوباترا 17:00 مصر والسعودية.