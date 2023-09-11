اجتماع بجامعة المنيا الأهلية استعدادًا لبدء الدراسة

اجتمع الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، بحضور الدكتور أبو هشيمة مصطفى القائم بعمل نائب رئيس جامعة المنيا الأهلية للشئون الأكاديمية، وعمداء الكليات والبرامج.

ودكتور حسام عبد الرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية، ودكتور محمود عبد الهادي مدير ادارة الحدائق، والدكتور باسم عبد الحكيم أمين عام جامعة المنيا، وأ. فردوس النزهي أمين الجامعة المساعد للشئون المالية، أولى اجتماعاته بأعضاء الهيكل الإداري لتسيير أعمال الجامعة الأهلية، من مديري العموم والإدارات بجامعة المنيا الحكومية، وذلك بمقر الجامعة الأهلية بمدينة المنيا الجديدة، استعدادًا لبدء الدراسة والتشغيل الفعلي للجامعة الأهلية، وتحديد التكليفات والأعمال المنوط بها كل إدارة وفريق العمل التابع لها.

وأكد رئيس الجامعة ، أهمية دور الهيكل الإداري في رفع كفاءة الأداء في المؤسسات التعليمية، وتنفيذ خطة الجامعة لانطلاق عمل جامعة المنيا الأهلية، ومساهمتهم من خلال خبراتهم في تطوير النظم الإدارية بما ينعكس على فاعلية الأداء الأكاديمي، وتطوير العمل الإداري بالجامعة الوليدة، والتي تعد إنجازا للدولة المصرية في إتاحة التعليم العالي بمساراته المختلفة، لتلبية احتياجات سوق العمل المستقبلي.

وأعرب دكتور فرحات عن تطلعاته المستقبلية لجامعة المنيا الأهلية المنبثقة من الجامعة الحكومية، في أن تكون نواة لإعداد الكوادر الإدارية المؤهلة للنهوض بالجامعات، ونقل ثقافة جامعات الجيل الرابع لتطوير الجامعات الحكومية، في ضوء أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

كما وجه رئيس الجامعة، بالحفاظ على المسطحات الخضراء بالجامعة الأهلية، والتجميل للمباني والتأثيث الداخلي بما يتوافق مع مكانتها، وقيام كافة الإدارات المعنية بأداء مهامها، ووضع السياسات العامة والنظم الإدارية ومتابعة تنفيذها، لحسن سير العمل وانضباطه.