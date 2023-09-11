ريم طارق تنهار من البكاء على الهواء.. حسن شاكوش خدعني للمرة الثالثة (شاهد)

دخلت ريم طارق، طليقة المطرب حسن شاكوش، في نوبة بكاء على الهواء، خلال حديثها عن الخلافات التي أعقبت انفصالها عن شاكوش.

ووجهت ريم طارق رسالة إلى الجماهير، قائلة: "أنا محتاجة من كل شخص اتفرج على الفيديو، يضيع من وقته بس 30 ثانية، ويتفرج على الفيديو بتاعي اللي بقول فيه إني اعتذرتله.. أنا معتذرتش على حاجة، ولا قولت إني شوفت منه كل خير.. أنا الفيديو دا عملته؛ عشان آخد هدومي.. غير كده لأ.. هو خدعني لتالت مرة".

لم أعتذر لحسن شاكوش لأن كل كلامي عليه دليل

وتابعت ريم طارق: "حقوقي هي المؤخر والقايمة وأغراضي الشخصية مثل الملابس واعتذار حسن شاكوش، كما أن أهل الخير الذين تدخلوا بيننا، حكموا بأني مخطئة؛ لأني شهرت به، وأصريت على أنني لن أعتذر عن حديثي عنه؛ لأن كل كلامي عليه دليل .. المؤخر 300 ألف جنيه، والقائمة بـ200 ألف جنيه، و100 ألف جنيه ذهب، وكان من المفترض أن أحصل على كل هذه الحقوق، مقابل أن أقوم بتصوير فيديو، أعلن فيه أنني حصلت على كل أغراضي الشخصية، لكن فضلنا شهر في مهاترات، وكل شوية يقول أنا في الساحل، وعندي حفل، ومش فاضي".

وأكدت طليقة حسن شاكوش أنها لم تخطئ في حق والدة حسن شاكوش،، لافتةً إلى أنها قامت بتصوير مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه تقول إنها حصلت على حقوقها من حسن شاكوش كجزء من الصلح مقابل أن يمنحها حسن شاكوش حقوقها.