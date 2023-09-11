ريم طارق تتوعد حسن شاكوش وتروي قصة ساعة ذهب كشفت معدنه.. فيديو

هاجمت ريم طارق، طليقة حسن شاكوش، طليقها، بعدما نشر مقطع فيديو يقول فيه إن المشكلات بينهما انتهت، قائلة: "كان بيستفزني ولابس هدومي".

وأضافت "طارق"، في حوارها ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، من تقديم الإعلامية بسمة وهبة: "حسن شاكوش كان لابس بيجامتي في الفيديو، ده أسلوب استفزاز، وبعت لي رسالة إنه انتصر وقالي محدش هيصدقك تاني".

وتابعت طليقة حسن شاكوش: "كان غرضه إنه يستفزني وإنه ينتصر، لكن محدش بينتصر على ولية، لأن كل يقيني في ربنا بأني سأحصل على حقي منه وأن اللعبة اللي عملها منذ يومين سترد إليه، وانا أنوي الحصول على حقي القانوني، رفعت ضده قضايا لم أتنازل عنها، هناك قضية النفقة وقضية القايمة".

رجعت لـ شاكوش ساعة ذهب

ولفتت إلى أنّها حصلت على بعض ملابسها من حسن شاكوش، لكنها لم تجد جزءً منها، وعندما طالبته به، قال لها "دوري عندك"، مشيرةً إلى أنها لن تتنازل عن حقوقها القانونية.

وتابعت: "حصلت على الكثير من متعلقاتي وعندما طلبت حقوقي الشرعية التي تقدر بـ600 ألف جنيه، فقالنا 400 ألف جنيه فقط، وقلت موافقة عشان عاوزة أخلص الموضوع".

وأكملت: "بعدها لميت حاجتي، كان في ساعة دهب بتاعته في الجاكت بتاعي مكنش اخدها ونسيها معايا وقررت أثبت له حسن نيتي أمام الناس الموجودة وقلت له خدها أنا نيتي مش وحشة، وعمه قالي برافو عليكي أنتِ بنت أصول، وبالنسبة للفيديو الخاص بي وأنا أتحدث عن إنهاء المشكلة لقيته تاني يوم منشور الساعة 7 الصبح في كل حتة ومعرفش وصل له ازاي؟! أقسم بالله ما بعت له حاجة، انا بعته لأهل الخير".