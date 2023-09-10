موديست للأهلي..راتب النجم الفرنسي مع المارد الأحمر

نجح أنتوني موديست في اجتياز الكشف الطبي اليوم الأحد في سويسرا تمهيدا لانتقاله إلى صفوف النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي.



رحل موديست عن صفوف نادي بوروسيا دورتموند في نهاية الموسم الماضي، ليبحث عن نادي جديد ليأتي عرض الأهلي بالتعاقد معه، ويبدي اللاعب موافقته عليه.



سيوقع موديست مع الأهلي عقدا لمدة مسوم قابل للتجديد لموسم آخر، ويستعد اللاعب الفرنسي صاحب الـ35 عاما للسفر إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة لحسم انتقاله للأحمر.



راتب موديست:



سيحصل موديست على مبلغ مليون و750 ألف دولار في الموسم مع وجود بند خيار تمديد لموسم آخر.

تقدر قيمة موديست السوقية بـ 700 ألف يورو، كذلك مثل صفوف أندية كبرى في أوروبا يأتي في مقدمتها “ بوروسيا دورتموند الألماني، بلاكبيرن الإنجليزي، سانت إتيان الفرنسي، بوردو الفرنسي”.

