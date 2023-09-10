«قناة السويس» يقيم معرضاً  للكتب والمستلزمات الدراسية والإلكترونية لدعم موظفيه

انطلاقاً من حرص بنك قناة السويس على دعم العاملين بالبنك وإثراء الحياة الثقافية لهم، بجانب توفير بعض المستلزمات الدراسية وبعض الأجهزة الإلكترونية

افتتح حسين رفاعى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، «معرض الأهرام للكتاب»، بمقر البنك، الذى يقام بالتعاون مع وكالة الأهرام للتوزيع لمدة 3 أسابيع.

شارك فى افتتاح المعرض، ياسر عز الدين فرحات مدير عام وكالة الأهرام للتوزيع وعضو مجلس الإدارة بجانب عدد من قيادات الاهرام و لفيف من قيادات بنك قناة السويس.

ويضم المعرض أحدث الإصدارات من الكتب الورقية فى مختلف المجالات والاقتصادية والمالية والثقافية والتنمية البشرية و التاريخية والأدبية والروائية والفنية، بجانب بعض الأدوات المدرسية، وبعض الأجهزة الإلكترونية.

ويقام هذا المعرض كإحدى نتائج التعاون بين بنك قناة السويس ووكالة الأهرام للتوزيع، ويأتى افتتاحه فى إطار الدور الذى يلعبه بنك قناة السويس لدعم العاملين به.

ويستهدف المعرض التيسير على العاملين وتمكينهم من شراء مستلزماتهم بسهولة

كما قام البنك بإتاحة رابط إلكترونى لإصدارات وكالة الأهرام للتوزيع و الأجهزة الإلكترونية لتمكين العاملين من طلب الكتب، بجانب إتاحة وسائل سداد متنوعة أمام زوار المعرض من العاملين تيسيراً عليهم ودعماً لإثراء ثقافتهم.

وقام البنك خلال أيام المعرض بإجراء سحب لرواد المعرض العاملين بالبنك للفوز بجوائز التذكارية، كما قام البنك بإهداء وكالة الأهرام للتوزيع درعاً تذكارياً لدورها فى أتاحه المعرض الذى يقدم العديد من الخدمات المهمة لرواده.

كلام الصورة: رفاعى وفرحات وقيادات البنك خلال افتتاح المعرض