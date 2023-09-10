إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بطريق بنها الحر

تعرض 4 أشخاص للإصابة ، بطريق شبرا بنها الحر، من أسرة واحدة وهم "موظف وزوجته وطفليهما" بكدمات وكسور وجروح متفرقة بالجسم بسبب انقلاب سيارة ملاكي أمام عزبة الزهار دائرة قسم شرطة قها، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة وسقوط السيارة أسفل الطريق بالأراضي الزراعية جرى نقل المصابين لمستشفى قها التخصصي لتلقى العلاج وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

بسبب السرعة الزائدة..إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بسبب انقلاب سيارة ملاكي بطريق بنها الحر



وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة قها، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بسقوط سيارة ملاكي من أعلي طريق شبرا بنها الحر أمام عزبة الزهار دائرة القسم، وإصابة 4 أشخاص.



وعلى الفور انقل رجال الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة كل من "محمد س م "، 39 سنة، موظف بأحد الشركات، وزوجته أ ص 36 سنة، ربة منزل، ونجليهما ج م س 13 سنة طالبة، وسمير محمد سمير 10 سنوات، طالب، مقيمين المحمودية بمحافظة البحيرة، بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وذلك بسبب السرعة الزائدة للسيارة الملاكي قيادة الأول، أدى إلى اختلال عجلة القيادة واصطدامها بالحاجز الخرساني وسقوطها من علي الطريق بالأراضي الزراعية.

وجرى نقل المصابين لمستشفى قها التخصصي لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفي واقعة أخري ،شهدت منطقة عرب العليقات التابعة لمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات قديمة بسبب لهو الأطفال، وتم تجديد تلك الخلافات بين الطرفين.

وكشفت التحريات بالواقعة قيام أحد الأطراف بإطلاق عيار نار من فرد خرطوش على الطرف الآخر مما تسبب في إصابة عدد من الأشخاص بإصابات في العين والجسد جراء رش الخرطوش، وتم نقل المصابين جميعا للمستشفى وتقديم الإسعافات والخدمات الطبية اللازمة، وتقرر خروجهم بعد ذلك.



وفى ذات السياق، نجحت الأجهزة الأمنية في القليوبية بقيادة اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، في السيطرة على المشاجرة وضبط السلاح الناري المستخدم في الواقعة وهو "فرد خرطوش" وضبط طرفي المشاجرة وهما 13 متهما، وحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بالتحفظ على المتهمين والسلاح المستخدم بالواقعة وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤالهم.

وكان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، بنشوب مشاجرة بين عائلتين بدائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات قديمة وتجددت بسبب لهو الأطفال، وأطلق أحد الطرفين عيارا ناريا "فرد خرطوش" مما تشبب في إصابة عدد من الطرف الآخر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم التحفظ على 13 متهما من الطرفين والسلاح المستخدم في الواقعة، ونقل المصابين لمستشفى لإتخاذ اللازم والتحفط عليهم لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

