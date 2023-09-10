الأيتام ومصروفات الدراسة

فاطمة محمودالسيد،أرملة،توفىزوجهامنذ 4 سنوات وكامل عاملأرزقىتركاطفل تينفىا لتعليم :جنى» 12 سنةطالبةفىالصفالسادسالابتدائى و«جودى» 9 سنوات فى الصف الرابع الابتدائى، والأسرة تعيش ظروفًا معيشية صعبة ولا تستطيع تحمل غلاء المعيشة ومصروفات الأبناء فى الدراسة والأم مريضة انزلاق غضروفى وليست لديها القدرة على تحمل مشاق العمل وليس لها أى مصدر رزق ثابت تعيش منه سوى معاش تكافل وكرامة 485 جنيهًا لا يكفى إيجار السكن 500 جنيه.

وتناشدالأسرةأهلالخيروأصحاب القلوب الرحيمة تقديم مساعدة مالية تعينهم على نفقات الحياة ومصروفات الأبناء فى الدراسة.

كلامالصورة:

الأموالأبناءفىانتظار المساعدة