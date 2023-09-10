البورصة الكويتية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

أغلقت البورصة الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأحد، على ارتفاع مؤشرها العام بواقع 13.30 نقطة ليسجل 7023.21 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.19%، جراء تداول 163.3 مليون سهم عبر 8406 صفقات نقدية بقيمة 25.13 مليون دينار كويتي.

البورصة الكويتية

وانخفض مؤشر السوق الرئيس فى البورصة الكويتية بواقع 1.59 نقطة ليغلق عند 5717.78 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.03% من خلال تداول 119.3 مليون سهم نفذت عبر 5117 صفقة نقدية بقيمة 9.8 ملايين دينار.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول فى البورصة الكويتية بواقع 19.04 نقطة لينهي تداولاته عند مستوى 7710.27 نقاط بنسبة ارتفاع بلغت 0.25% من خلال تداول 43.9 مليون سهم عبر 3289 صفقة بقيمة 15.2 مليون دينار.

البورصة البحرينية تغلق تعاملاتها على تباين

البورصة البحرينية

أقفل مؤشر البورصة البحرينية العام خلال تعاملات، اليوم الأحد، عند مستوى 1,941.42نقطة، بانخفاض قدره 0.46 نقطة عن معدل الإقفال السابق، فيما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 733.73 نقطة، بارتفاع قدره 0.36 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونين و35 ألفًا و368 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 760 ألفًا و434 دينارًا بحرينيًّا نفذت من خلال 76 صفقة.

البورصة القطرية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

البورصة القطرية

ارتفع المؤشر العام فى البورصة القطرية في نهاية تعاملات، اليوم الأحد، بواقع 108.79 نقاط، أي بنسبة 1.06 % ، ليغلق عند مستوى 10346.43 نقطة.

وجرى خلال جلسة، اليوم، تداول 246 مليونًا و19 ألفًا و788 سهمًا، بقيمة 578 مليونًا و970 ألفًا و200.092 ريال، نتيجة تنفيذ 16244 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة البورصة القطرية أسهم 37 شركة، بينما انخفضت أسعار 10 شركات أخرى، فيما حافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 608 مليارات و370 مليونًا و803 آلاف و947.100 ريالًا، مقابل 602 مليار و983 مليونًا و235 ألفًا و231.720 ريالًا، في الجلسة السابقة.

البورصة الأردنية تغلق على انخفاص

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأحد، على انخفاض بنسبة 0.01% ، لتصل عند مستوى 2410.83 نقاط.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 6.4 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.8 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 3691 صفقة.