مؤشر البورصة القطرية يغلق على انخفاض

أغلق المؤشر العام فى البورصة قطرية خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، على انخفاض بواقع 54.67 نقطة، أي بنسبة بلغت 0.54 % ، ليغلق عند مستوى 10131.32 نقطة.

البورصة قطرية

وتم خلال الجلسة تداول 146 مليونًا و525 ألفًا و724 سهمًا، بقيمة 439 مليونًا و83 ألفًا و880.920 ريالًا، نتيجة تنفيذ 18582 صفقة في جميع القطاعات.

وشهدت الجلسة فى أسواق البورصة قطرية ارتفاع أسهم 5 شركات، بينما انخفضت أسعار 38 شركة أخرى، فيما حافظت 5 شركات على أسعار إغلاقها السابقة.

البورصة الكويتية تغلق تعاملاتها على انخفاض

البورصة الكويتية

أغلقت البورصة الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الاثنين، على انخفاض مؤشرها العام بمقدار 46.7 نقطة، ليبلغ مستوى 6943.35 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 0.67% .

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق البورصة الكويتية نحو 171.3 مليون سهم، نتيجة تنفيذ 10918 صفقة نقدية، بقيمة 41.8 مليون دينار كويتي.

وصعد مؤشر السوق الرئيس فى أسواق البورصة الكويتية بواقع 12.02 نقطة، ليسجل 5656.06 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 0.21%، جراء تداول 76.8 مليون سهم، عبر 3585 صفقة نقدية، بقيمة 11.5 مليون دينار.

كما انخفض مؤشر السوق الأول فى أسواق البورصة الكويتية بواقع 69.2 نقطة، لينهي تداولاته عند مستوى 7621.42 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 0.90%، من خلال تداول 94.4 مليون سهم، عبر 7333 صفقة بقيمة 30.2 مليون دينار .

مؤشر بورصة مسقط يغلق على انخفاض

بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 4757.62 نقطة منخفضًا بـ16.9 نقطة، بنسبة 0.35 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4774.54 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 3 ملايين و481 ألفًا و132 ريالًا عُمانيًّا، مرتفعة بنسبة 68.2 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و70 ألفًا و169 ريالًا عُمانيًّا.

البورصة البحرينية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

البورصة البحرينية

أغلق مؤشر البورصة البحرينية العام تعاملاته خلال جلسة، اليوم الاثنين، عند مستوى 1,961.98 نقطة بارتفاع بلغ مقداره 5.24 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 748.66 نقطة بارتفاع بلغ مقداره 0.85 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى البورصة البحرينية مليونًا و666 ألفًا و415 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 850 ألفًا و953 دينارًا بحرينيًّا نفذت من خلال 80 صفقة.