البورصة تسجل أعلى مستويات في تاريخها ومؤشرها يتجاوز 19 ألف نقطة

واصلت مؤشرات البورصة في مستهل جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء موجة صعودها القياسي بصورة جماعية.

ارتفع رأس المال السوقي للأسهم 8.5 مليار جنيه، ووصل إلى مستوي 1.289.7 تريليون جنيه

ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوي 19083نقطة محققا بذلك اعلي ارتفاعات له منذ تدشينه منتصف تسعينيات القرن الماضي.

صعد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.72%

صعد مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.76%