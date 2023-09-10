الأحد 10/سبتمبر/2023 - 08:06 م 9/10/2023 8:06:00 PM

قام مستشار محافظ الجيزة للتخطيط بغلق شارع شارل ديجول من جهة اليمين فى نهاية كوبرى الجامعة فأصبح لا يوجد غير اتجاه واحد فقط، وهو اتجاه لجامعة القاهرة، فتم إهدار المعايير التى أنشيء من أجلها كوبرى الجامعة الذى يربط بين محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة وشارع شارل ديجول والنيل، حيث إنه قام بغلق الطريق المؤدى يمينا إلى شارع شارل ديجول الحيوى بعد عبور كوبرى الجامعة يمينا والذى يؤدى إلى سفارة السعودية ومحكمة مجلس الدولة وشيراتون وميدان الجلاء والدقى والعجوزة ووسط المدينة وكوبرى أكتوبر وامبابة، وجعل الاتجاه الأوحد ناحية جامعة القاهرة، مما يزيد من الكثافة والتكدس المرورى وبخاصة فى أوقات الدراسة، ناهيك عن التكدسات المرورية عند محور جامعة القاهرة للقادمين من جميع أنحاء الجمهورية للذهاب للجامعة من طلاب وأساتذة وموظفين وعاملين، والكثافات المرورية القادمة من ميدان الجيزة والقادمين من كوبرى ثروت وشارع السودان ومن شارع الدقى، أيضا من محافظة القاهرة إلى محافظة الجيزة عبر كوبرى الجامعة وعبر الدائرى، والقادمين من ميدان الدقى والمتجهين إلى الجامعة وميدان النهضة وميدان الجيزة وكوبرى ثروت وشارع التحرير والسودان والمهندسين والدقى وأيضا المتجه إلى شارع الهرم والمتجه إلى شارع مراد وميدان الجيزة ومحافظة القاهرة عبر كوبرى الجامعة. كل هذا أصبح يصب فى محور واحد عند جامعة القاهرة مما يسبب فى شلل مرورى تام نحن فى غنى عنه.

فأصبح بعد هذا الغلق على المتجه إلى شارع شارل ديجول والنيل ومجلس الدولة والسفارة السعودية وشيراتون وميدان الجلاء والدقى والعجوزة وإمبابة، الطواف حول حديقة الأورمان، ثم الاتجاه بدوران إلى شارع الجامعة، ثم الدوران يمينا من عند مديرية أمن الجيزة، ثم الاتجاه شمالًا والعودة إلى نقطة الصفر شارع شارل ديجول وشارع النيل الذى تم غلقه ومنع الدخول يمينا إليه بعد عبور كوبرى الجامعة للقادم من محافظة القاهرة، والذى تم غلقه ببلدورات.

إن الانفراد بقرارات غير مدروسة يؤدى إلى تكدس وازدحام مرورى لا مبرر له؛ لذلك نطالب سيادة اللواء الفاضل محافظ الجيزة بإعادة النظر وإصدار تعليماته بفتح الطريق يمين المؤدى إلى شارع شارل ديجول بعد عبور كوبرى الجامعة للقادم من محافظة القاهرة والمنيل وقصر العينى، وهذا الشارع الرئيسى الحيوى هو أحد أهم المحاور المرورية وأحد أسباب إنشاء كوبرى الجامعة.