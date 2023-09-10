فرص عمل خالية للجنسين برواتب تبدأ من 3000 جنيه

يبحث الكثيرون من الشباب من الجنسين عن فرص عمل فارغة برواتب مناسبة تتوأم مع مؤهلاتهم، بداية من أعمار 25 وحتى 35 سنة، وذلك براتب 3000 جنيه.

فرص العمل المطلوبة

أخصائي اجتماعي، مدرس تربية رياضية، مدرس لغة عربية، مدرس رياضيات، مدرس علوم، مدرس لغة إنجليزية، على أن يكون المتقدم لتلك الوظائف حاصل على مؤهل عالي.

طريقة التقديم

التوجه لمقر المدرسة في شارع سالمان، جرجا، سوهاج، أو الاتصال على 01005706536، والتواصل مع المدير المسئول أحمد محمد.

ملتقى توظيف

كما أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة أسيوط ملتقى توظيف للشباب من الجنسين ، بالتعاون مع هيئة بلان إنترناشيونال وجمعية الطفولة والتنمية ، يوفر الملتقى 550 فرصة عمل فى 12 شركة قطاع خاص واستثمارى، غدا الإثنين الموافق 11 سبتمبر 2023 بمقر فندق الوطنية شارع الجمهورية.

الفرص التى يوفرها الملتقى للشباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل للعمل فى تخصصات مندوب مبيعات، وموظف فرع ، وأفراد أمن، ومشرفين بيع، وأخصائي تمويل، ومهندسين، ومحاسبين، وفنيين، وسائقين، ومدرسين، وعمال عاديين .