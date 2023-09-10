محافظ جنوب سيناء يبحث مع وفد شركة هواوي مصر فرص تعزيز التعاون

استقبل اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، بمكتبه بشرم الشيخ، وفد شركة هواوي تكنولوجيز مصر، برئاسة جيم ليو الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر، وحضور السيد مابن، عضو مجلس الإدارة ورئيس قطاع العلاقات العامة والاتصال الاستراتيجي هواوي مصر، وهمت منصور، رئيس العلاقات الحكومية هواوي مصر.

واستعرض اللقاء، تطورات أعمال الشركة،وجهودها في المجالات المختلفة وبحث فرص تعزيز التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خصوصًا في مجال التحول الرقمي.