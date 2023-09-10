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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

محافظ جنوب سيناء يبحث مع وفد شركة هواوي مصر فرص تعزيز التعاون

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، بمكتبه بشرم الشيخ، وفد شركة هواوي تكنولوجيز مصر، برئاسة جيم ليو الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر، وحضور السيد مابن، عضو مجلس الإدارة ورئيس قطاع العلاقات العامة والاتصال الاستراتيجي هواوي مصر، وهمت منصور، رئيس العلاقات الحكومية هواوي مصر.

واستعرض اللقاء، تطورات أعمال الشركة،وجهودها في المجالات المختلفة وبحث فرص تعزيز التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خصوصًا في مجال التحول الرقمي.

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