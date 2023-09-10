العاصفة دانيال.. أولى منخفضات فصل الخريف تضرب البلاد غدًا والأرصاد تحذر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد إلى العاصفة دانيال بعدما وصلت السواحل الليبية قادمة من اليونان، كاشفة أن العاصفة قد وصلت بالفعل إلى السواحل الليبية قبل ساعات، وتسببت في هطول أمطار غزيرة بالإضافة لعواصف رعدية وسرعات كبيرة للرياح وارتفاع الأمواج لأكثر من 4 أمتار.

العاصفة دانيال

موعد وصول العاصفة دانيال إلى مصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد في بيان رسمي عبر حسابها على الفيسبوك :" يوم عصيب يمر على ليبيا اليوم حتى الغد، بسبب العاصفة دانيال وهو ما دفع السلطات الليبية لرفع حالة الطوارئ للتأهب في جميع المدن المتأثرة".

وكشفت الأرصاد أن العاصفة دانيال ستصل إلى مصر غدًا الإثنين، وستسبب في منخفض جوي متعمق يصحبه سقوط أمطار ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وشمال الصعيد ومناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة.

العاصفة دانيال

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حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ من غد الإثنين على غرب البلاد وتمتد الثلاثاء والأربعاء إلى مناطق من شمال البلاد، وذلك بعد أن كشفت الأرصاد عن قدوم العاصفة دانيال إلى مصر خلال الساعات القليلة الماضية.

ومن المتوقع أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا مع منخفض جوي متعمق على سطح البحر المتوسط يصاحبه تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية والتي يصاحبها سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من ( السلوم ومطروح وسيوة).

العاصفة دانيال

وتمتد الأمطار خفيفة في المساء إلى مناطق من الإسكندرية قد تكون متوسطة أحيانًا، ويستمر سقوط الأمطار المتوسطة والرعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من (السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري) يوم الثلاثاء.

وتصل الأمطار تدريجيًا للداخل لتؤثر على مناطق من (جنوب الوجة البحري ومدن القناة ) ولكنها أمطار خفيفة قد تكون متوسطة.

وبداية من يوم الأربعاء يقل سقوط الأمطار لتكون الأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من (السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة).

العاصفة دانيال

الظواهر الجوية غدًا الإثنين:

غدًا نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وشمال الصعيد ومناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة.

درجة الحرارة العظمى غدًا على القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية، بينما درجة الحرارة العظمى من يوم الثلاثاء لنهاية هذا الأسبوع، وتكون ما بين 33 و34 درجة مئوية.