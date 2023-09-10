جيهان الشماشرجي عن دورها بسفاح الجيزة: مذهولة من تعاطف الناس

أعربت الفنانة جيهان الشماشرجي خلال تصريحاتها، حول دهشتها من رد فعل الجمهور على دورها في مسلسل "سفاح الجيزة" وخاصة بعد تعرضها للقتل على يد حبيبها الذي جسده أحمد فهمي، موضحة: "دي ست خانت جوزها، أنا مذهولة من تعاطف الناس معاها لما اتقتلت".

جيهان الشماشرجي

كشفت جيهان الشماشرجي خلال لقائها في برنامج Arabwood، قائلة: "اندهشت من رد فعل الجمهور على موت "نجلاء" لأن دي ست اتجوزت راجل أكبر منها بكتير طمعانة فيه وخانت جوزها وطلبت من حبيبها يقتل جوزها وألاقي الناس متعاطفة معاها لما اتقتلت أنا مذهولة".

جيهان الشماشرجي بدورها في سفاح الجيزة

أشارت جيهان الشماشرجي عن تحضيراتها للدور معلقة: "أنا عاجباني الشخصية ومعملتش حاجة شبهها قبل كدا..أنا بحب أتفرج على وثائق القتلة المتسلسلين، وكان صعوبته في وقت تحضيره الكبير.. الرقبة اللي كنت مركباها علشان يدخل منها خرطوم علشان ينزل منها دم وفي اللوكيشن قعدنا نعيد كذا مرة".

جيهان الشماشرجي

وتطرقت جيهان الشماشرجي للحديث عن دورها في مسلسل " أنف وثلاث عيون" وقالت إنها تجسد دور والدة "هاشم" في المسلسل.

جيهان الشماشرجي في سفاح الجيزة

أحداث مسلسل سفاح الجيزة

وفي الحلقة الأولى والثانية نتعرف على شخصية أحمد فهمي الذي يعيش بـ3 أسماء، الأول "جابر"، وهو الاسم الحقيقي له الذي تناديه به والدته وجيرانه، والثاني "محي" الذي تناديه به "زينة"، ركين سعد، والثالث "يوسف"، وهو اسم الشخصية التي يعمل بها في مشغل خياطة مع صلاح عبد الله وجيهان الشماشرجي.

يعمل "جابر" تحت اسم "يوسف" في مشغل خياطة يملكه صلاح عبد الله، وهو متزوج من "نجلا"، جيهان الشماشرجي فتاة تعمل لديه في المصنع عرفي، وتربطها علاقة غير شرعية بـ"يوسف"، وتتوالى الأحداث لنكتشف شخصية "جابر" وما يفعله في ضحاياه.

جيهان الشماشرجي

قصة مسلسل سفاح الجيزة

والمسلسل يدور في إطار بوليسي تشويقي وبعض أجزاء العمل مقتبسة عن أحداث حقيقية.

أبطال مسلسل سفاح الجيزة

ومسلسل "سفاح الجيزة" بطولة أحمد فهمي، ركين سعد، باسم سمرة، صلاح عبد الله، داليا شوقي، جيهان الشماشرجي، هايدي خالد، من إخراج هادي الباجوري وسيناريو وحوار إنجي أبو السعود وعماد مطر.