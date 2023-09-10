العاصفة دانيال في ليبيا والأرصد توجه تحذير بخصوص غدا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من العاصفة دانيال، والتي تصل بقاياها إلى غرب البلاد يوم غدا الإثنين، يصاحبها سقوط الأمطار بعد ما فقدت العاصفة معظم قوتها.

وأعلنت الأرصاد، أن غدا الإثنين من المتوقع أن يشهد بداية حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، على مناطق من غرب البلاد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط رياح، مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال البلاد .

كما تتوقع الأرصاد، أن غدا يشهد نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية ، وفرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السلوم ومطروح وسيوة تمتد خفيفة مساء على مناطق من الإسكندرية قد تكون متوسطة أحيانا .

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن العاصفة دانيال تؤثر حاليا على السواحل الليبية، مؤثرة عليها بأمطار غزيرة وتسجيلات كبيرة للأمطار، وعواصف رعدية وسرعات كبيرة للرياح وارتفاع أمواج يتجاوز 4 أمتار.

وتمر ليبيا اليوم بيوم عصيب حتي الغد بسبب عاصفة دانيال، وتم رفع حالة الطوارئ والتأهب في جميع المدن المتأثرة.