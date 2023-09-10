ازدادت حدة الزلازل بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وتعرضت العديد من البلدان العربية والأجنبية لزلازل مدمرة منها تركيا وسوريا وأول أمس المغرب، ما خلفت ورائها عشرات الآلاف من القتلى والجرحى والمشردين.

ولكن هناك بعض الدول الأكثر عرضة للهزات الأرضية والزلازل، فقد عرضت قناة العربية تقريرًا بعنوان "ما هي أكثر 10 بلدان عرضة للزلازل في العالم ؟".

وأضاف التقرير أنه لم يكد يصحو العالم من كارثة زلزال تركيا وسوريا حتى ضرب زلزال مدمر جديد المملكة المغربية، وما بين الزلزالين طالت هزات أرضية أخرى بصورة أخف دولًا عدة في العالم.

وتابع التقرير أن الدول الأكثر عرضة للزلازل بحسب تقرير مؤشر المخاطر العالمي، فإن اليابان تحتل المرتبة الأولى في النشاط الزلزالي حول العالم، ثم تأتي إندونيسيا التي تتعرض للزلزال بقوة 6 درجات كل عام تقريبًا، كما أن للصين أيضًا تاريخ طويل مع الزلازل المدمرة يجعلها تحتل المرتبة الثالثة عالميًا، تليها الفلبين نظرًا لموقعها على طول حزام النار بالمحيط الهادي.