ماذا يحدث في مصر بعد وصول العاصفة دانيال؟

قال الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن عاصفة دانيال هي منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا وعلى سطح البحر المتوسط وصلت سرعات الرياح به إلى 75 كم/ ساعة، وسحب رعدية وأمطار غزيرة مع ارتفاع الأمواج من 6 إلى 8 أمتار على البحر المتوسط ما أدى إلى فيضانات كبيرة في اليونان وبعض المناطق في ليبيا.

وأضافت غانم في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد" من المتوقع أن تصل العاصفة دانيال إلى مصر خلال الساعات المقبلة ولكن من المتوقع أن تكون أقل حدة وتأثيرًا من اليونان وليبيا، والسبب أن العاصفة تبدأ في مرحلة الضعف، وتكون مطروح والسلوم هي أولى المناطق تأثرًا بعاصفة دانيال.

وتابعت غانم: تحدث العاصفة دانيال أمطار بين المتوسط والغزير والرعدي أحيانًا على مطروح والسلوم وسيوة ومع تقدم يوم الإثنين قد تمتد الأمطار الخفيفة أو المتوسطة إلى بعض المناطق من الإسكندرية.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه ابتدءًا من يوم الثلاثاء سوف تنخفض درجات الحرارة على القاهرة الكبرى ومعظم محافظات الجمهورية وتكون ما بين 33 إلى 34 درجة ويبدء تحسن الأحوال الجوية في فترات النهار والليل.

وعن أسباب تسمية العاصفة باسم "دانيال"، قال الدكتورة منار غانم إن الأعاصير هي التي تسمى من قبل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، حيث أنه مع بداية كل عام تطرح كل دولة جدول باسماء مقترحة في حالة وجود إعصار، ولكن مؤخرًا بدأت بعض الحالات الجوية القوية مثل العواصف يتم تسميتها، مشيرة إلى أن اليونان هي من أطلقت على العاصفة اسم "دانيال".