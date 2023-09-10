صالح الحميري: معرض أبوظبي أفلح في نشر ثقافة السيارات الكلاسيكية

أشاد صالح احمد الحميري، بمعرض أبوظبي الدولي، وما شهده من أرقام مميزة، سواء على مستوى عدد الزوار التاريخي، أو إقامة فاعليات لأول مرة، هذه النسخة، التي جعلت جميع الزوار، يعبرون للواقع الافتراضي القديم، لمشاهدة سيارات تاريخية، تعود للعام 1915.



وكشف "الحميري"، ان الدورة الـ20 لمعرض أبوظبي للصيد والفروسية، شهدت تنظيم أكبر مزاد في تاريخه، مشيراً إلى هذا المزاد استطاع جذب أكبر عدد من هواة السيارات التاريخية.

وأشار إلى نجاح المعرض، الذي انتهت فعالياته أول أمس، في إرسال عدة رسائل هادفة، لافتاً إلى ترويجه للسيارات القديمة التاريخية ، مؤكداً ان "أبوظبي" استطاع نشر ثقافة هواة السيارات الكلاسيكية.



واختتم صالح الحميري، حديثه قائلاً، ان معرض العاصمة الاماراتية، استهدف الحفاظ على التراث العربي، خاصة في قطاع السيارات، مشيراً إلى عرض "أبوظبي"، سيارتين ذات الدفع الرباعي تعودان لحاكم الشارقة، الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي.



يذكر أن الرحالة الإماراتي صالح أحمد الحميري، أحد رواد الاستكشاف العرب، من مواليد مدينة العين، ويدير عدة شركات، ودائماً ما يعبر عن عشقه لتراب الدولة العربية الشقيقة.

ويعد "صالح"، أحد مشاهير عاصمة الإنسانية، أبوظبي، وله باع طويل في العديد من الرياضات، أبرزها: السباحه، الاستكشاف، السفر، والسيارات.

ودائماً ما يتفاعل صالح الحميري، مع متابعيه، من خلال نقل الصوره الجميله لدولة الامارات، والبلدان الذي يتجول بداخلها، ونشر ثقافتها، وتاريخها.