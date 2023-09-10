لماذا قد يصبح موديست الخيار الأمثل في هجوم الأهلي؟

ساعات قليلة تفصل إدارة النادي الأهلي عن التعاقد مع الفرنسي أنطوني موديبست لدعم خط هجوم الأحمر خلال الموسم المقبل، بعد نيل اللاعب إشادة السويسري مارسيل كولر مدرب الأحمر.





اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا، سبق أن خاض تجربة التمثيل الدولي مع منتخب فرنسا للفئات العمرية التالية “17 ، 18، 19 ، 21” ، وتقدر قيمته السوقية بـ 700 ألف يورو، كذلك مثل صفوف أندية كبرى في أوروبا يأتي في مقدمتها “ بوروسيا دورتموند الألماني، بلاكبيرن الإنجليزي، سانت إتيان الفرنسي، بوردو الفرنسي”.

لماذا قد يصبح موديست الخيار الأمثل:

- بالرغم من تقدم اللاعب في السن إلا أنه يظل الخيار الأمثل في الموسم المقبل للقلعة الحمراء بحكم تمتعه بخبرات أوروبية، في ظل الارتباطات القوية المنتظرة والمشاركة في كأس العالم للأندية ديسمبر المقبل في مواجهة افتتاحية متوقعة أمام الاتحاد السعودي الذي يضم أكثر من لاعب بنفس الطابع.

- على الرغم من قناعة كولر بقدرات اللاعب، إلا أن نية إدارة الأهلي تتجه لإعلان التعاقد معه موسم وحيد قابل للتجديد، الأمر الذي يصبح حل مؤقت مثالي بعد تعثر مفاوضات الأحمر مع عدة لاعبين ومعاناة الأحمر من غياب المهاجم الصريح.



- تمتع اللاعب بصفات جسمانية مميزة تمنحه طابعًا مغايرًا عن المهاجمين السابقين بالأحمر بالإضافة إلى طول القامة “188 سم” الأمر الذي قد يساعد الأحمر على استغلال الكرات العرضية المتقنة من الظهيرين والتي افتقدت الموسم الماضي للترجمة داخل الشباك.

- الرغبة الجادة من اللاعب.. سبق للاعب الفرنسي الساعات الماضية أن أدلى بتصريحات أكد فيها تحمسه لخوض تجربة هي الأولى من نوعها بالنسبة له في تمثيل نادٍ بالشرق الأوسط والقارة السمراء، وهو ما قد يكون دافعًا قويًا لتقديم كل ما في وسعه لكتابة تاريخ جديد على الصعيد الأفريقي.