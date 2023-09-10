نقيب المحامين يلتقى بالنائب العام لبحث حل أزمة محام كوم أمبو

التقى عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأحد، بالنائب العام، المستشار حمادة الصاوي، وذلك لبحث سبل حل أزمة أسامة إبراهيم، محام كوم أمبو.

وأكد نقيب المحامين، أن النائب العام، وعد بسرعة إنهاء وحل الأزمة.



يأتي ذلك اللقاء في إطار مساعِ نقيب المحامين، لسرعة الإفراج عن الزميل المحامي، وحضر اللقاء، كلا من أبوبكر ضوة الأمين العام المساعد، وعبدالمجيد هارون، أمين الصندوق، وحمادة كرورة نقيب محامي أسوان، ومصطفى البنان عضو مجلس النقابة العامة السابق.

جدير بالذكر أن عبدالحيلم علام، نقيب المحامين، أجرى اتصالات مكثفة مع الجهات المعنية، منذ بداية الأزمة للتعرف على آخر المستجدات، والإجراءات المتخذة تجاه الزميل، ولمعرفة التحقيقات التي تمت مع الزميل المحامي.

وشكل لجنة من نقابة محامي أسوان الفرعية، ومن أعضاء مجلس النقابة العامة، لمتابعة كل التحقيقات التي تجرى مع الزميل المحامي، لحين الانتهاء منها وإخلاء سبيله.