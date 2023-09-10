خبير لـ"الوفد": الملء الرابع لسد النهضة له مخاطر وتداعيات على السودان

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا، إن السودان عانت كثيرًا الشهور الماضية، بسبب أن المزارعين يعيشون على الفيضان، وهو لم يحدث هذا العام وانتهى الموسم بسبب سد النهضة، متوقعًا أن تتعرض السودان لجفاف، إلى جانب عدم حدوث فيضان، أو سقوط أمطار.

وأضاف أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا، في تصريح لـ الوفد، أن سد النهضة سوف ينتج عنه خسائر كثيرة منها حجز ترسب الطمي الموجود في النيل، والمياه التي تصل للسودان ستكون خالية من الطمي، فيضطر المزارع السوداني لشراء الأسمدة لتعويض الزرع والإنتاج سيكون ضعيفًا، كما سيضطر لاستخدام أدوات زراعية لرفع المياه من أجل الري.

وأشار عباس شراقي إلى أن التأثيرات السياسية الناتجة عن سد النهضة، وهو أن إثيوبيا تفرض سياسة الأمر الواقع على مصر، ووصل الأمر إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي أخرج بيانًا يحتفل فيه بالملء الرابع، وهو أمر قد يؤدي لحالة من الإحباط للمواطن المصري بسبب تصرفات الجانب الإثيوبي.

ولفت إلى أن إثيوبيا إذا استمرت بهذه السياسة، فلن تنجح المفاوضات، ومن الممكن أن تنفذ المزيد من المشاريع بأسلوب فرض الأمر الواقع، ومن الممكن أن تظهر دول أخرى من المنابع تتخذ نفس الأسلوب الإثيوبي.

وأوضح، أن انهيار سد النهضة خطر مازال قائمًا، وذلك في حالة حدوث زلزال أو تخزين المياه بكميات كبيرة فوق قدرته الاستيعابية، والسودان سوف تكون المتضرر من هذا الخطر.