وحوش في رداء بشر.. هتك عرض القاصر تصل عقوبته للسجن 15 عامًا

وحوش فى رداء بشر، أقل مايوصف به أى مجرم يهتك عرض طفل أو طلفة، لايفكر سوى فى إشباع رغباته الدنيئة، واقع مرير يتعرض له كل يوم قاصر، لم يستطع الدفاع عن نفسه، تصل عقوبة هتك العرض للسجن المشدد 15 عامًا.

خلال التقرير التالى "ترصد الوفد" تفاصيل بعض جرائم هتك العرض

هتك عرض طفل من ذوى الإعاقة

أحالت النيابة العامة المتهم باستدراج طفل من ذوى الإعاقة وهتك عرضه، إلى محكمة الجنايات، لأنه بتاريخ 30 ديسمبر 2022 هتك عرض المجنى بأن استدرجه إلى منزله مستغلا إعاقته الجسدية.

وذكر أمر الإحالة أن المتهم هتك عرض طفل من ذوي الإعاقة لإحدى حالات الخطر، بأن استدرجه إلى منزله قاصد هتك عرضه معرضا بذلك صحته وأخلاقه وأمنه وحياته للخطر.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم جار للمجنى عليه واستغل أنه من ذوي الإعاقة الجسدية وفاقد السمع واستدرجه إلى منزله وهتك عرضه.

هتك عرض طفل على يد نجل خاله

ألقى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا في محافظة الدقهلية، القبض على طالب وصديقه لاتهامهما بهتك عرض ابن خال الطالب أثناء تواجده داخل مسكن الأول.

وكانت "هـ. أ. ا."، 28 عامًا، ربة منزل، قد حررت محضرا بمركز شرطة أجا يفيد بأن ابنها الطفل "أ. أ."، 4 سنوات، تعرض لهتك عرض، على يد ابن عمته "ا. ع. س."، 12 عامًا، طالب بالصف الأول الإعدادي، وصديقه "أ. م. ا."، 13 عامًا طالب بالصف الثاني الإعدادي، أثناء تواجده بمنزل عمته.

مدرس هتك عرض طالب

فى بنها، قام مدرس بهتك عرض المجني عليه الطفل "أ. أ. ب" الذي لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة 18 عاما، مستغلًا حداثة سنه بأن خلع ملابسه عنه كاشفًا عن سوءته وهتك عرضه واستطالت يده إلى مواطن عفته.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم عرّض طفلًا وهو المجني عليه سالف الذكر للخطر؛ بأن تسبب في تعرض أخلاقه وصحته للخطر مرتكبًا الجريمة المار بيانها؛ ما هدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

هتك عرض قاصر بعين شمس

بدأت تجمعهما علاقة عاطفية، منذ 3 أشهر طلب منها المتهم أن تذهب معه إلى شقته، فوافقته بعدما أوهمها بحبه لها، ولكن وجدت شقيق المتهم وصديقه يجلسان في الشقة، فأخذها ودخل إلى أحد الغرف "تعالي نقعد جوة أحسن علشان نكون على راحتنا" وبعدها بدأ في خداعها بكلام معسول وأنه يتمنى أن يتزوج منها.

لم تجد الفتاة القاصر التي تعرضت لحادث هتك عرض، أمامها سبيل سوى إخبار والدتها بما حدث، وعليه تقدمت والدة الطفلة ببلاغ أمام مباحث الإنترنت ضد المتهم، واستدعت النيابة العامة للتحقيق معه ووجهت له تهمة هتك عرض قاصر بدون تهديد أو قوة، وأمرت النيابة، صباح اليوم الأربعاء، بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة.

قانونى: هتك عرض القاصر عقوبته السجن المشدد7 سنوات لـ 15

قال القانونى ايمن محفوظ أن جرائم التحرش الجنسي بالأطفال من ذئاب الأعراض الذي يتسلل لينهش جسد البراءه ويننتهك الطفوله بالتحرش الجنسي علي أطفال، من المفترض أنه اليد التي تعالج جروحهم، بل يقطف تلك الزهور البريئه من أجل إشباع رغبه جنسيه متوحشه تري في الأطفال صيدا سهل المنال والتحرش بالأطفال أو مستخدما الهيمنه الوظيفيه، أو كونه من المتوليين رعايه الطفل مثل الأهل والمدرسين، وما شابه بملامسه أجسادهم أو أي صوره للحصول علي منفعه جنسيه دون الايلاج الكامل يسمي هتك عرض وتكون العقوبه طبقا لنص المادة 269 عقوبات، والتي تنص علي أن كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن لهم سلطه علي الطفل مثل السلطه الأبويه أوالمدرس أو صاحب العمل تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7سنوات، وتصل العقوبه الي السجن المشدد 15 عامًا.

وفي جميع الأحول تنص الماده 116 من قانون الطفل أن أي جريمه تقع علي طفل فان العقوبه تتضاعف.

وهذا رغبه من المشرع ومؤسسات الدوله في حمايه الطفوله من أخطار المتحرشين.

وأضاف أن يجب يتم تعديل تشريعي في أقرب وقت لتشديد العقوبات علي المتحرشين بالطفوله ومن يجدون لذه الجنس في هتك ستر الصغار والأعتداء الوحشي علي الضعفاء وأرتباط الجنس بالساديه وتعذيب الضحايا فهولاء المتحرشين هم نبت شيطاني يجب استئصاله من المجتمع وكما أنه حرم الضحيه الطفل من أن يعيش بشكل سوي بلا مشاكل لأنه قتل فيه الإحساس بالحياه وأصاب الضحيه بكابوس مزمن وللأبد فان المتحرش يكون قاتلا وأن كانت ضحيته مازالت علي قيد الحياه فلهذا أطالب البرلمان بأن تكون عقوبه هتك العرض للأطفال عقوبتها الإعدام، وهذا ما سيحقق الردع العام والخاص .