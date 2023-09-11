مستشفى القلب بجامعة أسيوط يستقبل 3621 حالة بالعيادات خلال أغسطس الماضي

أعلن الدكتور عصام عبد الله مدير مستشفى القلب بجامعة اسيوط، استقبال 262 حالة دخول بالقسم المجاني، إلى جانب إجراء 302 عملية جراحية بقسم القلب والأوعية الدموية، و97 عملية جراحية بقسم جراحة القلب والصدر خلال الشهر نفسه.

استقبل مستشفى القلب بجامعة أسيوط 3621 متردداً على العيادات الخارجية خلال شهر أغسطس الماضي، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطيه عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

تأتي هذه الأرقام الملفتة للنظر نتيجةً للجهود المبذولة من قبل فريق العمل في مستشفى القلب بجامعة أسيوط. يُعتبر المستشفى واحدًا من أفضل المستشفيات في مجال طب القلب والأوعية الدموية في مصر، حيث يضم مجموعة متميزة من الأطباء والممرضات المتخصصين في هذا المجال. يعمل الفريق بتفانٍ واهتمام كبيرين لتقديم الرعاية الطبية عالية المستوى للمرضى.

يهدف مستشفى القلب بجامعة أسيوط إلى تقديم خدمات طبية متكاملة لمرضى القلب والأوعية الدموية، بدءًا من التشخيص الدقيق وحتى العلاج الفعال. يتميز المستشفى بتوفير التكنولوجيا الحديثة والمعدات الطبية المتطورة، مما يساعد على تحقيق نتائج ممتازة في العمليات الجراحية والعلاجات القلبية.

يُعتبر القسم المجاني في مستشفى القلب مبادرة رائعة تهدف إلى توفير الرعاية الطبية للفئات الأقل حظًا من المجتمع، حيث يتم استقبال حالات الطوارئ وتقديم العلاج اللازم دون أي تكاليف مالية للمرضى. يعكس هذا الإجراء حرص المستشفى على التغلب على العوائق المالية التي قد تعوق الوصول إلى الرعاية الطبية اللازمة.

وبالنظر إلى الإحصائيات السابقة، يمكن القول إن مستشفى القلب بجامعة أسيوط يشهد زيادة ملحوظة في عدد المرضى الذين يراجعون العيادات الخارجية وعدد العمليات الجراحية التي يتم إجراؤها. وهذا يشير إلى الثقة العالية التي يحظى بها المستشفى بين المرضى والمجتمع المحلي.

تعكس هذه الأرقام أيضًا التزام وكفاءة الأطباء والممرضات وباقي أعضاء فريق العمل في تقديم الرعاية الطبية على أعلى مستوى. يضع الفريق مصلحة المرضى في المقام الأول ويعمل بجدية لتلبية احتياجاتهم ويتبعون أحدث التقنيات والإجراءات الطبية لتحقيق أفضل النتائج للمرضى.

وفي الختام، يمثل مستشفى القلب بجامعة أسيوط مكانًا لتلقي الرعاية الطبية عالية الجودة لمرضى القلب والأوعية الدموية. وتستمر الجهود المستمرة والتطورات التكنولوجية المستمرة في تحسين جودة الخدمات المقدمة وزيادة قدرتها على استيعاب المرضى وتلبية احتياجاتهم.